解放軍大聲公示警 反送中遊行緊繃

2019-10-07 18:14 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



解放軍直接舉旗警告遊行民眾,是反送中遊行以來第一次的軍民接觸。(photo by Tomoaki INABA via flickr, used under CC License) 分享 facebook 香港抗議遊行經過解放軍軍營時,因有人以雷射光照射軍營,遭解放軍舉旗輔以大聲公警告,是解放軍第一次直接在現場回應遊行。儘管現場態勢一度十分緊張,遊行群眾最終並未和解放軍發生衝突,但解放軍直接警告行為已被外界解讀為北京正在逐漸失去耐心,未來恐直接介入。

解放軍首度出面警告

根據《路透社》報導,香港反蒙面法大遊行行經九龍東的解放軍軍營時,有數人以雷射光直射解放軍軍營。此舉導致解放軍先舉黃旗警告,旗上標示「你正在違反法例,可能被檢控」,隨後又有軍官持大聲公,用廣東話向群眾大喊「切勿衝擊,後果自負」,現場態勢一度十分嚴峻。

但遊行群眾最後並未有任何加深衝突的行為,在解放軍反以探照燈照射群眾,並且有軍人持錄影機蒐證的狀況下,魚貫的經過軍營,雙方並沒有直接發生接觸或衝突。自從北京8月執行「解放軍輪調」後,解放軍並未實際出面協助香港當局鎮壓遊行,都待在軍營內,將局面留給香港警方處理。

北京漸失耐心?

澳洲《雪梨早晨報》指出,儘管此次解放軍並沒有實際出營與民眾接觸,外界仍擔心,解放軍此舉代表北京當局已經對香港的混亂局面逐漸無法忍受,可能會在不久的未來接手。

香港《基本法》中,准許解放軍在行政首長的要求下,實際部署到街頭上,協助恢復社會秩序。因為林鄭月娥在上個月外洩的錄音檔中表示她擔心有約3萬名警力的香港警察恐無法負荷如此頻繁且龐大的示威抗議,外界紛紛擔憂香港或北京當局最終是否會出動駐港約1萬名的解放軍,協助平息示威。

