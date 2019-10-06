多名記者灣仔中汽油彈 香港電台記者頭部着火送醫

2019-10-06 21:34 香港01 記者勞顯亮／報導



政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，新例10月5日0時生效，惟仍未能遏止示威浪潮，10月6日港九兩地均有示威衝突。下午5點50分，灣仔天樂里與軒尼詩道交界，有多名記者被汽油彈擊中，一度着火，幾秒後撲滅。其中一人為香港電台記者，已送院治理。

香港電台發言人表示，嚴厲譴責此等暴力行為，再次期望各方冷靜克制。

事發為下午5點50分，現場是灣仔天樂里和軒尼詩道交界，有多名記者被燃燒彈擊中，一度着火，幾秒後撲滅。《香港01》攝影記者當時在現場，拍攝到記者中燃燒彈的相片。

當時示威者與警方對峙，示威者後撤期間向警方方向投擲數枚燃燒彈，有數名在警方防線前段記者被燃燒彈擲中，其中一名記者頭部、左耳、雨衣一度着火，有其他示威者和記者協助將火撲滅。火勢幾秒後就被熄滅，當時警方防線正在推進。

港台：記者中汽油彈燒近耳朵須送院

香港電台證實，被擲中的是港台電視部一名記者，他身穿的雨衣着火，燒近耳朵位置，目前他已送往律敦治醫院治理。

香港電台發言人：嚴厲譴責暴力行為

香港電台發言人表示，港台記者在灣仔附近採訪拍攝期間被懷疑汽油彈擊中面部受傷。香港電台嚴厲譴責此等暴力行為，再次期望各方冷靜克制。

10月6日晚上5點50分，灣仔天樂里與軒尼詩道交界，有多名記者被汽油彈擊中，一度着火，幾秒後撲滅。 香港01記者李澤彤／攝影 分享 facebook

10月6日晚上7點50分，灣仔天樂里與軒尼詩道交接，有多名記者被汽油彈擊中，一度着火，幾秒後撲滅。 Jorge Silva / 路透社 分享 facebook

延伸閱讀：

【10.1九龍】港台記者太子中橡膠子彈 警遇襲開兩槍示警

【10.1新界總覽】荃灣示威者中實彈危殆 屯門沙田葵涌多區爆衝突

文章授權轉載自《香港01》