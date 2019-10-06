浸大3住宿生校園附近被捕 學生會長方仲賢：警方曾進入校園

2019-10-06 20:51 香港01 記者黃詠榆／報導



有防暴警察一度進入浸大校園範圍。 圖／方仲賢facebook直播截圖 分享 facebook 反修例風波持續，今（6日）再有市民於九龍、港島兩區發起遊行。在下午約4時，警方一度於九龍塘舉起藍旗，驅散在場示威者。香港浸會大學學生會會長方仲賢指，有3名浸大宿生於附近被捕，但未知所涉何事。他續指，下午一度有近20名持圓盾防暴警察進入校園範圍，惟保安沒有阻止，對此予以強烈譴責，學生會亦會再作跟進。

浸大學生會會長方仲賢今（6日）下午於facebook進行直播，片段可見，多輛警車於浸大校園附近停泊，有持圓盾的防暴警察進入校園範圍，期間又以電筒照射同學，方於直播中不斷質問警方是否具搜查令，為何可進入校園範圍。

記者事後向方仲賢查詢，他指，當時約有6名示威者於校園附近被捕，期時有3名浸大宿生上前了解事件，方仲賢說：「學校附近，睇吓發生咩事好合情合理，但佢哋都被捕。」

他續指，不清楚警方以什麼罪名，拘捕浸大同學，「一名同學被捕時，離校園只有10步距離」。其後引來大批同學到場支援，詢問被捕者的資料、姓名；突然有2名防暴警察進入聯福道入口、傳理視藝大樓附近的亭院，指罵同學，及後更一度有近20名防暴警入內，與同學對罵，逗留近5分鐘時間，附近最少有7至8部警車停泊。

他批評，校園屬私人範圍，質疑警察為何可以進內，予以強烈譴責。他又批評，在場保安沒有阻止警察，學生會將向校方保安部了解，並繼續跟進是次事件。

記者已向浸大校方查詢，正等待回覆。 多輛警車於校園外停泊。 圖／方仲賢facebook直播截圖 分享 facebook

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