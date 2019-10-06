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Formula E賽車取消香港站 觀光雪上加霜

2019-10-06 17:50世界日報 香港新聞組／香港6日電

由於香港反修例衝突愈演愈烈，國際汽車聯盟（FIA）的電動方程式賽車（Formula E）明年度賽季，已取消香港站的賽事。另外，新加坡更新網站上的旅遊警示，呼籲國民除非必要，否則近期不要前往香港旅行，讓香港旅遊業「雪上加霜」。

綜合媒體報導，國際汽車聯盟4日發布明年賽季的時程，香港自2016年以來首度缺席。不過國際汽車聯盟並未說明為何取消香港站。

據港媒報導，有鑒於當前大規模抗爭蔓延香港全境，引起國際汽車聯盟擔憂，不能冒著風險辦比賽。新賽程顯示，將改由位於海南島的三亞接手取代香港。

另據明報報導，新加坡外交部4日也對香港發布旅遊提示，建議國民如非必要暫時不要前往香港。新加坡方面表示，據知4日至7日，香港多區會舉行示威活動，包括荃灣綠揚坊、青衣城、西九龍、銅鑼灣東角中心及遮打花園等。屆時交通將中斷，提醒在港的國民盡量避開。政府亦呼籲在香港的新加坡公民與家人和朋友保持聯繫，隨時報平安。

香港立法會議員姚思榮說，十一黃金周前四天旅客按年跌40%、內地客跌50%，愈來愈多地區對香港發旅遊警示，擔心國際對香港的信心愈來愈小，加上國際賽事停辦香港站的不利消息傳出，是「雪上加霜」。他又稱，取消Formula E香港站直接影響酒店業等工作職位外，亦會影響香港國際形象和未來申辦國際盛事的競爭力。

此外，過去一周兩名參與抗議的青少年遭槍擊受傷，還有一名記者右眼眉部中彈而致永久失明。這是香港動亂四個月來，最嚴重的暴力場面。聯合國人權事務高級專員巴舍萊5日呼籲，即刻針對香港反政府抗爭期間的暴力衝突展開獨立「有效、立即、獨立且公正的調查」。

巴舍萊指出，警察、抗議民眾與現場採訪記者受傷令她感到震驚；並說，「我強烈譴責各方的一切暴行」。

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