反禁蒙面法 民團號召台灣民眾7日戴口罩挺港人

2019-10-06 16:05 中央社 台北6日電



10月5日「禁蒙面法」生效首日，不少香港民眾戴口罩或面罩抗議港府強推此法。 （美聯社） 分享 facebook 公民團體今天表示，香港的禁蒙面法形同戒嚴，為了以行動支持港人，因此發起戴口罩撐香港活動，號召台灣民眾7日在上班或上課時戴上口罩，也希望更多人關注此事。

香港行政長官林鄭月娥10月4日宣布，自10月5日起實施「禁止蒙面規例」（俗稱禁蒙面法），違者最高可監禁1年或罰款港幣2.5萬元（約新台幣9.8萬元）。

香港人權關注在台灣、香港邊城青年、台灣青年民主協會、全台大專院校聲援香港反送中行動、台灣公民陣線、台灣永社等公民團體發起「戴口罩‧撐香港‧全台起義」活動，邀台灣民眾10月7日在上班或上學時刻戴上口罩，也可於口罩寫上聲援口號與標語，以行動支持港人。

台灣青年民主協會理事吳奕柔今天告訴中央社記者，香港政府日前頒布禁蒙面法，台灣的青年學生很關注此議題，協會的高中生代表建議可透過學生在校園內戴口罩，讓更多台灣人意識到香港人還在抗爭。

吳奕柔指出，禁蒙面法頒布後，讓香港形同戒嚴，而香港人民發起反禁蒙面法大遊行，號召大家蒙面上街，讓人擔心會不會因此促使香港政府有強烈的驅離行動，進而造成更多傷亡。

公民團體發起戴口罩、撐香港的活動，邀請民眾明天上班或上課時能戴上口罩，表達聲援香港的行動，希望讓更多人看見香港人正活在極權政府的暴政下，民主自由倒退的時刻。