地鐵停駛 商業停擺…風暴過後 香港明日繁囂依舊？

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2019-10-06 14:31世界日報 特派員 李春

香港繁囂，一年365天，是個天天都有故事的地方，而香港的昨天和今天，即已成就一段...
香港繁囂，一年365天，是個天天都有故事的地方，而香港的昨天和今天，即已成就一段特別的故事。 路透社
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香港繁囂，一年365天，是個天天都有故事的地方，而香港的昨天和今天，即已成就一段特別的故事。

說香港的昨天，說的是10月5日這天。這天在某種意義上，是香港歷史上的絕無僅有，因為香港人一夜驚魂後醒來，還是那麼風和日麗，但好多香港人驚呼「沒試過」，意思是前所未見。

這大大的不同，在於香港地鐵宣布全線全日停運。如果知道地鐵在香港是交通命脈，香港地鐵日客流量是500萬人次，就知道這意味著什麼。

也在這一天早上，很多香港人去超市，看到的卻是鐵閘緊鎖，香港布點最密的百佳，只透過臉書專頁發出公告，指考慮當日交通情況及顧客和員工安全，全線店舖休息一天。另一家連鎖超市惠康，則宣布在下午停止營業。最特別是香港的便利店，大颱風都沒關門，這天傍晚也首度關門。

與超級市場相近的，是一批大百貨商場，諸如九龍灣淘大商場、沙田新城市廣場、觀塘apm商場，以及將軍澳PopCorn商場、青衣城等，一個接一個地以各自的說法，宣布不會開門做生意。接下來還有電影院關門、體育賽事停辦等。

再接下來是銀行，不僅中資銀行說遭到破壞不開門，一批大中小銀行也各有說法不開門了。由之流言四起，包括取不了錢之類，逼得香港金融管理局要發表聲明，說留意到社交媒體流傳多個不實信息，惡意製造恐慌，而香港銀行體系十分穩健，流動資金充裕，資產質素良好，有能力應對不同衝擊，呼籲市民不要相信流言，小心核實。

對香港有這麼一個昨天，說法不同。有說是當局要令中間市民甚至反送中的「和理非」，都因之而怨懟示威者，與之「割席」，則風暴可停；有人說是港府獲喝令，禁蒙面草就急切上馬，手忙腳亂才會一團糟；還有說關門大吉，各家光譜不同，用心有異，有故意的，有真怕的。

香港有這樣一個不一樣的昨天，也就可能有一個特別的今天。香港的今天，是指10月6日，港府打開緊急法險門禁蒙面的第一個周日。香港罕有的乾燥了好久，終於預報這天有雨，有人說香港一有悲壯的遊行或維園集會，就會有雨。10月6日這天，香港可能有一場遊行。

這場遊行沒有組織出來發動，只是網上流傳一份「香港人10月日程表」，其中的6日，標出的是「全民口罩日」，又說這天下午2時，在維多利亞公園有一場聚會，要「追究警暴、保護記者、立即公審開槍警察」。然後最大的看點來了，說下午2時，在銅鑼灣要開始一場「反緊急法百萬遊行」。

這場遊行目前還沒有文宣的動員，沒有人宣揚主題，也沒有人出來牽頭說會做些什麼，但在日程表旁有那麼一句話，「我們需要300萬人」。

在此之前，香港的反送中運動已有多場遊行，其中一場百萬人級、一場200萬人級。這次大遊行真會是怎樣一個規模，又是怎樣一個場景呢？

可以參考的，是5日有人附上口罩照，說這樣一段話：「明天（周日）下午，我會以此裝束走上港島街頭。我不忍心看見年輕人成為制度暴力的犧牲品，所以衷心希望明天香港人能站出來，以和平理性方式，讓政權看見民心所向。」

說這段話的，是香港大學法學院首席講師張達明。他還告訴大家戴上口罩，不是要「使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品」，而是要對政權倒行逆施、繞過立法會，以「緊急法」訂立「禁止蒙面規例」，作無聲抗議。

香港的昨天是那樣，香港的今天可能這樣，香港一定有明天，但沒人知道香港的明天是什麼樣。

香港繁囂，一年365天，是個天天都有故事的地方，而香港的昨天和今天，即已成就一段...
香港繁囂，一年365天，是個天天都有故事的地方，而香港的昨天和今天，即已成就一段特別的故事。 路透社
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