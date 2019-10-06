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「香港人不會怕！」抗爭不斷…滿城盡是蒙面人

2019-10-06 14:30世界日報 特派員李春／香港報導

「禁蒙面法」實施的首日，香港滿城盡是蒙面人。 美聯社
「禁蒙面法」實施的首日，香港滿城盡是蒙面人。 美聯社
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禁蒙面法」實施的首日，香港滿城盡是蒙面人。為抗議香港特區政府強推此法，香港5日再傳多場示威活動，參與者甚至刻意戴上面具或口罩，向港府表達，「香港人不會害怕」。

香港特區行政長官林鄭月娥4日下午宣布，透過援引「緊急法」訂立和立即實施「禁蒙面法」，隨即引起香港社會強烈反彈。當天入夜後就有大批示威者在多個地區展開快閃式抗議，示威者們不僅堵塞道路及縱火，並針對部分中資銀行和旅行社，以及在反送中抗爭中「撐警」的連鎖餐廳和商店等進行破壞。

香港警方當晚施放多枚催淚彈驅散人群，並傳出再有便衣警察駕車撞向示威人群後被包圍，便衣警察以真槍實彈射傷一名14歲的示威者。

經過一夜山呼海嘯般的抗爭和彈壓後，5日上午香港大部分交通與商業活動都陷入停轉，近乎死城。但到了下午，抗爭行動再起。在網路號召下，成千上萬香港市民當日下午在銅鑼灣崇光百貨外聚集，其後沿軒尼詩道前進，隊頭拉起一幅寫有「願榮光歸香港」的直幡。

這批遊行者多數不理會「禁止蒙面法」，刻意戴上口罩，有的還戴上面具，不時高喊：「香港人反抗」、「蒙面無罪、抗爭有理」等口號，要求港府回應五大訴求，傍晚遊行人士到達中環遮打花園後散去。

在九龍的尖沙咀梳士巴利花園，有人發起「全民蒙面」活動，反對港府推行「禁蒙面法」。參與者有人戴著「V煞面具」，有人戴著口罩。一位黎先生說，平常示威就會蒙面保護自己，以防秋後算帳，但5日戴面具是想向政府表達：「香港人不會害怕」。

尖沙咀的東邊「全民蒙面」，尖沙咀的西邊築起人鏈，一批戴著面具和口罩的市民，先後在海防道、廣東道及彌敦道築成人鏈，再沿彌敦道向北去到油麻地，以實際行動抗議港府強推「禁蒙面法」。

而在新界的上水，5日下午也有數十名黑衣蒙面人，以快閃遊走方式，在上水中心及上水廣場等破壞多間店舖，又在中國銀行分行外噴漆及毀壞玻璃。

多區出現抗議行動，香港警察分頭在傍晚出動驅散人群，行動中制伏並帶走少數參與者，至5日晚間暫未傳出再有激烈警民衝突。

「禁蒙面法」實施的首日，香港滿城盡是蒙面人。 法新社
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