禁蒙面法／泛民議員求暫緩法例 民主派：此案是極權與法治對決

2019-10-06 13:46 香港01 記者李慧娜／報導



政府引用緊急法訂立的《禁蒙面法》昨日正式生效，24名民主派立法會議員卻認為特首繞過立法會訂立法則，有違憲之嫌，昨提出司法覆核，並再次向法庭申請禁制令，希望能暫緩法例，至立法會可審議為止。高等法院今（6日）緊急開庭，處理臨時禁制令事宜，多名立法會議員亦有到庭，郭榮鏗在庭外形容，是次申請是極權與法治的對決。

郭榮鏗進庭前形容，這次申請是極權與法治的對決。(香港01記者張浩維攝) 分享 facebook

郭：這是最重要的憲制案件

這次申請禁制令由24名泛民議員發起，今早范國威、張超雄、梁耀忠、譚文豪、毛孟靜、郭榮鏗、莫乃光、梁繼昌及黃碧雲等9人亦有到庭旁聽，並在開庭前會見傳媒。

郭榮鏗形容案件是香港有史以來最重要的憲制案件，亦是「極權與法治」的對決，他質疑行政機構是否可以繞過立法會，採取「我話係法律就係法律」的做法。毛孟靜亦指是次或是港人憲制鬥爭的最後一役。

求暫緩法例至立法會可審議為止

泛民議員今次提出的申請，主要是針對特首引用緊急法，繞過立法會訂立《禁蒙面法》，並在宣布後數小時內生效。泛民議員認為，立法會才是《基本法》下，唯一合法合憲的立法機構，認為緊急法令特首有權作出侵害權利的法則，本身已有違憲之嫌，令特首權力太大，亦有違三權分立，互相牽制的作用，認為該法屬違憲，應屬無效，故提出司法覆核，並要求法庭頒令，暫緩法例至立法會可以開會審議為止。

緊急法令特首權力過大

代表泛民議員的資深大律師李志喜稱，緊急法賦予行政長官的權力過大，而行政長官於周五宣布訂立《禁蒙面法》，便赤裸裸屬一個權力過大的證明，而《逃犯條例》亦可隨時以這種方式通過。申請方強調必須要小心審視這種權力的來源，當中包含了甚麼「毒藥」。

曾要求召開緊立法會會議未獲理會

李續指，即使立法會議員於10月4日已去信要求行政長官行使召開緊急立法會會議，而現時亦有足夠法立人數開會，行政長官也沒有這樣做，而選擇採用「先訂立，後審議」的做法，令立法會淪為「橡皮圖章」。再加上緊急法訂明只有行政長官可以撤銷有關條例，這令立法會無法發揮審議、修訂法例、立法的功能，而且亦無法運用審議權去保障市民權益，也無法限制《禁蒙面法》所涵蓋的範圍。

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文章授權轉載自《香港01》