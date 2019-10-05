禁止蒙面能阻示威？德法先例都無助阻止浪潮

2019-10-05 16:43 世界日報 編譯中心／綜合4日電



香港「禁蒙面法」導致香港各地昨晚至今晨動盪不安。 路透 分享 facebook 香港特首林鄭月娥4日宣布實施「禁蒙面法」，但BBC報導，這項法令不僅執行困難，且法國和德國的相關失敗經驗顯示，反蒙面法規對於阻止示威浪潮沒有幫助。

BBC中文網4日報導，親近北京當局的香港「大公報」稍早評論指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年想調漲燃料稅而引發「黃背心運動」，法國政府為了處理示威浪潮，便制訂反蒙面法並於今年4月生效實施。

這項法律禁止任何人配戴面罩參加遊行，違者可被判一年徒刑。但至今法國相關的示威活動依然持續不斷，也有批評人士指出，反蒙面法增加政府控制人民的權力，但對於阻止暴力示威浪潮毫無幫助。

長年研究法國社會的澳洲雪梨大學副教授艾普斯坦（Charlotte Epstein）表示，許多黃背心示威者本來就會因為參加未經許可的集會被逮捕，因此無法斷定他們是否觸犯反蒙面法而被捕。

艾普斯坦接受BBC中文網訪問還說，許多法國人都為這項法律感到擔憂，因為它無助停止示威浪潮。

另外，西德早於1985年就制定反蒙面法，禁止任何人在戶外集會或示威故意阻撓警方辨認參加者的身分，但當地政府的數據顯示，暴力示威浪潮並沒有因此減緩。

研究德國歷史的香港浸會大學助理教授鐘子也觀察到，即使制定反蒙面法，1985至2001年德國的暴力示威數據並沒有「明顯或顯著」改變，暴力示威者依然持續使用暴力。

BBC報導還指出，美國也有許多州政府制定反蒙面法。1978年加州一名伊朗裔學生控告地方政府，要求參加針對伊朗末代國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）示威的學生能被准許戴口罩，藉此隱藏身分，理由是伊朗政府可能迫害示威民眾的家人。示威者最終獲得勝訴。

2011年紐約爆發占領華爾街示威運動。「華爾街日報」（WSJ）報導，當時警方引用有100多年歷史的「反蒙面法」，逮捕至少5人。