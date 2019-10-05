香港蒙面禁令上路／禁蒙面遏示威…靈丹妙藥？火上澆油？

2019-10-05 15:57 世界日報 編譯中心／綜合4日電



BBC：禁蒙面法是遏止香港示威浪潮的靈丹妙藥 還是火上澆油 歐新社 分享 facebook 香港特區政府4日透過「緊急狀況條例」頒布「禁蒙面法」，禁止示威者以面具掩飾自己的身分；但有學者指出，外國的經驗顯示，「禁蒙面法」等規例不一定是能停止暴力示威浪潮的靈丹妙藥，而且還可能火上澆油。

BBC報導，香港泛民主派和部分有商界背景的建制派議員，在受訪時都指出，「禁蒙面法」在執行上會有困難，甚至會引起打壓市民權利的批評，帶來反效果。香港立法會「禁蒙面法推動組」的召集人、立法會議員葛佩帆也承認，「禁蒙面法」在執法上會有困難，但相信頒布命令後會增加阻嚇力，令一些人不再參加非法暴力行為。

香港大學法律教授陳文敏在接受BBC訪問時表示，堅持蒙面的示威者不會理會這部法律，會繼續蒙面參加示威；他指出，「禁蒙面法」只會約束一些願意遵守這個規例的人，但過去數個月不斷有人參加沒有警方批准的遊行，違反香港「公安條例」內相關的規定，「如果示威者已經備好違反『公安條例』，沒有理由期望示威者會遵守『禁蒙面法』這個更具爭議的規定。」

民主派立法會議員楊岳橋對BBC表示，如果大量示威者無視禁令，依舊配戴口罩遊行，香港警方根本無法處理；他說：「法治精神其中一個因素，是要一些可以有效執行的法例；所以如果一條法例根本無法處理成千上萬的人做同一件事，訂立這麼一條法例本身是很愚蠢的事情。」

楊岳橋說：「禁蒙面法」對解決目前的示威浪潮「既不治標，又不治本」；至於「禁蒙面法」能否令示威者有所顧忌，楊岳橋指出，在香港現時的民情下立法，只會惹來更多民眾不滿，「如果有大量市民刻意違反法律的規定，蒙面上街，執法單位技術上猶如不能執法。」

在德國，西德早在1985年訂立「反蒙面法」，禁止任何人在戶外的集會或示威故意阻礙警方辨認參加者的身分，但當地政府的數字顯示，暴力示威浪潮並沒有因此減少。香港浸會大學助理教授鐘子觀察到，即使設立「反蒙面法」，德國從1985至2001年的暴力示威數字並沒有「明顯或顯著」的改變。