親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國保欠費繳一期就領錢落跑 衛福部修法堵漏洞明年上路

好市多「黑色購物節」爆買時間曝光 延長7天全球最長

香港蒙面禁令上路／禁蒙面遏示威…靈丹妙藥？火上澆油？

2019-10-05 15:57世界日報 編譯中心／綜合4日電

BBC：禁蒙面法是遏止香港示威浪潮的靈丹妙藥 還是火上澆油 歐新社
BBC：禁蒙面法是遏止香港示威浪潮的靈丹妙藥 還是火上澆油 歐新社
分享
香港特區政府4日透過「緊急狀況條例」頒布「禁蒙面法」，禁止示威者以面具掩飾自己的身分；但有學者指出，外國的經驗顯示，「禁蒙面法」等規例不一定是能停止暴力示威浪潮的靈丹妙藥，而且還可能火上澆油。

BBC報導，香港泛民主派和部分有商界背景的建制派議員，在受訪時都指出，「禁蒙面法」在執行上會有困難，甚至會引起打壓市民權利的批評，帶來反效果。香港立法會「禁蒙面法推動組」的召集人、立法會議員葛佩帆也承認，「禁蒙面法」在執法上會有困難，但相信頒布命令後會增加阻嚇力，令一些人不再參加非法暴力行為。

香港大學法律教授陳文敏在接受BBC訪問時表示，堅持蒙面的示威者不會理會這部法律，會繼續蒙面參加示威；他指出，「禁蒙面法」只會約束一些願意遵守這個規例的人，但過去數個月不斷有人參加沒有警方批准的遊行，違反香港「公安條例」內相關的規定，「如果示威者已經備好違反『公安條例』，沒有理由期望示威者會遵守『禁蒙面法』這個更具爭議的規定。」

民主派立法會議員楊岳橋對BBC表示，如果大量示威者無視禁令，依舊配戴口罩遊行，香港警方根本無法處理；他說：「法治精神其中一個因素，是要一些可以有效執行的法例；所以如果一條法例根本無法處理成千上萬的人做同一件事，訂立這麼一條法例本身是很愚蠢的事情。」

楊岳橋說：「禁蒙面法」對解決目前的示威浪潮「既不治標，又不治本」；至於「禁蒙面法」能否令示威者有所顧忌，楊岳橋指出，在香港現時的民情下立法，只會惹來更多民眾不滿，「如果有大量市民刻意違反法律的規定，蒙面上街，執法單位技術上猶如不能執法。」

在德國，西德早在1985年訂立「反蒙面法」，禁止任何人在戶外的集會或示威故意阻礙警方辨認參加者的身分，但當地政府的數字顯示，暴力示威浪潮並沒有因此減少。香港浸會大學助理教授鐘子觀察到，即使設立「反蒙面法」，德國從1985至2001年的暴力示威數字並沒有「明顯或顯著」的改變。

反送中香港禁蒙面法
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

蒙面示威者再上街頭：不怕被警察扯走面巾

2019-10-05 15:40

不甩禁蒙面法 銅鑼灣再現口罩示威者

2019-10-05 14:55

林鄭月娥：昨晚是非常難過的一夜

2019-10-05 14:45

港民憂網路管制 林鄭月娥未正面回應引猜測

2019-10-05 14:42

新加坡外交部發旅遊警告 籲避免到香港

2019-10-05 15:28

五年前的一張插畫 預言了今日香港抗爭者進化

2019-10-05 14:10

香港蒙面禁令上路／殖民時期緊急法 一國兩制派上用場

2019-10-05 15:57

香港蒙面禁令上路／商家關門、政府雇員提早下班…香港半停擺 超市現搶購人潮

2019-10-05 15:53

香港蒙面禁令上路／嗆聲「禁蒙面」 全港18區首次「全示威」

2019-10-05 15:50

香港蒙面禁令上路／「反送中」換來「禁蒙面」！林鄭硬碰硬…「香港回不去了」

2019-10-05 15:47

維基編輯大戰 台灣、香港議題遭反覆修改

2019-10-05 13:55

禁蒙面法今上路 香港遍地烽火

2019-10-05 13:46

香港抗議者龍捲風式大肆破壞 店家一片狼藉如同災後

2019-10-05 13:21

布拉格連儂牆 遭陸客塗鴉慶十一

2019-10-05 13:17

香港實施禁蒙面法 吳敦義：此時頒布該法並不恰當

2019-10-05 13:06

港鐵全線中午過後仍暫停服務 未確定恢復時間

2019-10-05 12:56

經濟解析／香港引爆更大抗爭 全球最大黑天鵝真的來了

2019-10-05 12:55

香港緊急法的第一夜：14歲少年中槍、港警遺失子彈

2019-10-05 12:29

香港禁蒙面法 朱立倫：支持港民爭取民主自由人權法治

2019-10-05 12:17

零食店鐵門遭破壞 兩大媽疑趁火打劫

2019-10-05 12:12

港府推「禁蒙面法」柯文哲：政府不要把自己的眼睛矇住

2019-10-05 12:10

蘇起：一國兩制受挫 北京將打壓台灣發洩

2019-10-05 11:45

禁蒙面法 記協憂損害新聞採訪自由

2019-10-05 11:38

香港迪士尼樂園今改為下午一時開放 部分銀行暫停服務

2019-10-05 11:17

香港發布禁蒙面法 柯文哲：香港局面已經失控

2019-10-05 10:07

中共黨報：禁止蒙面是要打破暴徒的「心理保護傘」

2019-10-05 09:58

醫管局稱昨日衝突共31人送醫 3人情況嚴重

2019-10-05 09:49

「禁蒙面法」一夜騷亂後 港鐵今早全線癱瘓

2019-10-05 09:11

《禁蒙面法》的詭異矛盾：港人不可蒙面，為何港警可以？

2019-10-05 08:30

香港發布禁蒙面法 民眾黨：人民有權蒙面

2019-10-05 08:27

港鐵5日早上暫停服務 沿線多個商場全日停業

2019-10-05 05:46

戒嚴前兆？港頒布「禁蒙面法」 股市嚇跌

2019-10-05 02:35

抗議禁蒙面法 上千港人齊聚宣讀「香港臨時政府宣言」

2019-10-05 02:18

觀察站／回歸22年 中港世代為何一再衝街？

2019-10-05 00:59

交通重創、醫院關診... 香港日常作息漸停擺

2019-10-05 00:48

香港今起實施「禁蒙面法」 遊行蒙面恐關1年

2019-10-05 00:39

我集遊法也禁面具 徐國勇：台港不可比擬

2019-10-05 00:35

總統府籲香港對話 韓辦：去面罩非治本

2019-10-05 00:30

開槍影片曝光！元朗休班警被擲燃燒物 14歲少年大腿中槍傷勢嚴重

2019-10-05 00:25
看更多

熱門文章

披白紗飛400公里向男友求婚 她大喊：你沒時間只好我來

2019-10-04 17:08

「緊急法」上不封頂…打開潘朵拉盒子 香港回不去了

2019-10-04 23:59

經濟解析／香港引爆更大抗爭 全球最大黑天鵝真的來了

2019-10-05 12:55

禁蒙面法引爆抗爭！港鐵全線暫停服務 香港交通近癱瘓

2019-10-04 23:32

開槍影片曝光！元朗休班警被擲燃燒物 14歲少年大腿中槍傷勢嚴重

2019-10-05 00:25

抗議禁蒙面法 上千港人齊聚宣讀「香港臨時政府宣言」

2019-10-05 02:18

香港高院深夜決定 拒就禁蒙面法批出臨時禁制令

2019-10-05 00:11

香港休班警員開槍打中元朗少年大腿 現場留下彈殻

2019-10-04 22:42

香港發布禁蒙面法 柯文哲：香港局面已經失控

2019-10-05 10:07

五年前的一張插畫 預言了今日香港抗爭者進化

2019-10-05 14:10

港鐵5日早上暫停服務 沿線多個商場全日停業

2019-10-05 05:46

交通重創、醫院關診... 香港日常作息漸停擺

2019-10-05 00:48

銅鑼灣站被人縱火 港鐵19站關閉

2019-10-04 21:56

生病戴口罩、採訪戴面罩也犯法？一次看懂「禁蒙面法」

2019-10-04 17:48

九大問答 一次看懂香港啟動緊急法的可能影響

2019-10-04 18:41

觀察站／回歸22年 中港世代為何一再衝街？

2019-10-05 00:59

面對馬來西亞總理勸退 林鄭月娥回應了

2019-10-04 20:21

「禁蒙面法」生效 警方射多枚催淚彈武力驅散

2019-10-05 00:20

預計香港今晚局勢混亂 商場和學校宣布停業停課

2019-10-04 18:49

山雨欲來！大批港民聚集中環街頭 表達不滿禁止蒙面

2019-10-04 18:25

網傳解放軍軍車開進香港鬧區 引發揣測

2019-10-04 20:06

香港抗議者龍捲風式大肆破壞 店家一片狼藉如同災後

2019-10-05 13:21

「禁蒙面法」一夜騷亂後 港鐵今早全線癱瘓

2019-10-05 09:11

戒嚴前兆？港頒布「禁蒙面法」 股市嚇跌

2019-10-05 02:35

香港立法禁止蒙面 德法先例無助阻止示威浪潮

2019-10-04 23:12

「打掉僥倖心理」中共中央政法委發文10理由支持禁蒙面法

2019-10-05 10:44

示威者全港大肆破壞縱火 警方再度舉槍

2019-10-04 22:31

我集遊法也禁面具 徐國勇：台港不可比擬

2019-10-05 00:35

蘇起：一國兩制受挫 北京將打壓台灣發洩

2019-10-05 11:45

馬國總理籲林鄭月娥辭職 避免天安門事件重演

2019-10-04 17:17

集遊法也禁面具 徐國勇：不可將台港做比擬

2019-10-04 21:46

斥港府無視民間反響 民間記者會：港人必把運動升級

2019-10-04 21:55

示威者佔港島多條主要幹道 警方警告立刻離開

2019-10-04 19:16

港鐵宣布全線停駛 輕鐵港鐵巴士暫停服務

2019-10-04 23:29

長假收8份婚禮請柬 打工女做人情花費3萬元

2019-10-04 20:03

香港警方：銅鑼灣多處遭堵路縱火 正使用武力驅散

2019-10-04 23:02

港府通過訂禁蒙面法 黃之鋒提4點：香港的終結

2019-10-04 17:58

「禁蒙面法」生效 香港街頭仍可見抗爭戴口罩

2019-10-05 00:24

民眾在港政府總部外聚集 港警警告停止非法集會

2019-10-04 20:09

觀察站／隔52年「緊急法」再啟動 戒嚴聲四起

2019-10-05 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top