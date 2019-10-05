香港蒙面禁令上路／殖民時期緊急法 一國兩制派上用場

2019-10-05 15:57 世界日報 記者 世界日報 記者 許依晨 ／綜合報導



林鄭滅火：港未進入緊急狀態 「這是一個困難但必要的決定」 路透社 分享 facebook 香港特首林鄭月娥跳過立法會，於4日宣布訂定「禁蒙面法」，所援引的「緊急法」全名為「緊急情況規例條例」。該法於1920年代港英時期訂立，上一次引用「緊急法」是為因應1967年的「六七暴動」。時隔半個多世紀，港府再度啟動「緊急法」，也引發香港是否進入「戒嚴」狀態的諸多質疑。

「緊急法」被認為是英國殖民政府留下來的爭議權力，是為因應1922年「香港海員大罷工」而制訂的。當時香港的華裔船塢工人要求英資公司加薪，從而發動抗爭，港英政府於是制定「緊急情況規例條例」。

此後，為有效應付戰後走私、來自中國大陸的難民等問題，港英政府於50至70年代大量使用「緊急情況規例條例」制定多項「緊急法令」。

1967年港英政府於曾根據「緊急情況規例條例」頒布一連串「緊急法令」處理「六七暴動」。當年香港的親共組織為響應中國文化大革命，以「反英抗暴」為號召發起了「六七暴動」，英國殖民政府便進一步擴大「緊急法」的權力範圍，當中包括禁止遊行集會和示威抗議、禁止非法廣播、嚴禁張貼煽動性傳單、授權警方進入屋宇搜查及拘捕可疑人物等。

1997年香港移交給中國，「緊急法」仍近乎原封不動保留下來。直到4日，「緊急法」時隔52年，再度被重用。

有分析指出，「緊急法」賦予特首無上權力，已造成港人及全球金融市場的擔憂。對此，林鄭月娥4日不斷強調香港並未進入「緊急狀態」，她稱「『緊急法』雖然有『緊急』二字，但不等於香港已經進入了『緊急狀態』」，為了阻止暴力，使用「緊急法」是一個困難但必要的決定。