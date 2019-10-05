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香港蒙面禁令上路／嗆聲「禁蒙面」 全港18區首次「全示威」

2019-10-05 15:50世界日報 記者賴錦宏／綜合報導

在傳出行政長官林鄭月娥訂立禁蒙面法後，隨即引起大批香港民眾不滿，4日晚在將軍澳、銅鑼灣、荃灣、沙田等18個地區集會及示威，並破壞多個港鐵站，港鐵線4日晚宣布全線停駛，5日早上也全線停運；當日深夜還傳出，元朗有便衣警察近距離開槍擊中青年大腿，結果便衣警被圍毆，還有群眾向警察擲汽油彈。此外，多個商場在5日全天停業。

港鐵於5日凌晨發表聲明，指因維修人員難以展開復修工作，經與警方及其他相關部門共同評估後，港鐵全線，包括全部重鐵、機場快線、輕鐵和港鐵巴士，於5日早上全線停運，不會提供服務；港鐵亦強烈譴責暴力破壞行為，直指有激進示威人士於各個港鐵車站進行大規模的惡意破壞及蓄意縱火，有港鐵職員遇襲受傷。

「禁蒙面法」5日凌晨實施的消息一出，全港各處均有示威者聚集反對立法，多個商場4日提早關門，亦宣布5日全日停業，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、奧海城等，至少19個。

中央社報導，從4日下午起，香港多區開始出現穿黑衣、戴口罩的群眾抗議場面，示威者高呼「五大訴求」、「香港人，反抗」等口號，並在商場寫出「蒙面無罪、立法無理」的心聲。

在元朗地區，一名據稱是休假員警遭示威者襲擊，並開槍射中一名14歲少年的大腿，隨後遭現場民眾圍毆、投擲汽油彈；這名員警因衣服著火、手臂甩動時槍支掉落地面，有示威者試圖搶走槍支，但被員警及時搶回。

香港警方5日凌晨舉行記者會指出，大量暴徒圍毆該名警員的頭部與背部，因此開槍合法合理，在開槍之後，仍然有暴徒向其投擲汽油彈，令他身體一度著火；他脫身時，有暴徒嘗試搶走槍支，被該名警員制止；在警員打電話請求增援期間，再次被暴徒投擲汽油彈，腳部一度著火，最終也未能及時拾回子彈彈匣。

4日晚是反送中運動爆發以來，全港18區同時上演示威抗爭的首例，甚至連未曾爆發示威遊行的港島南區香港仔、也第一次發射催淚彈。

在中上環一帶聚集的大批身穿黑衣的示威者，破壞干諾道中美心及吉野家快餐店，並焚燒垃圾桶和紙皮等雜物，破壞招牌，現場冒大量濃煙；部分人還破壞一間中資銀行的設施，打爛ATＭ櫃員機螢幕等。

晚上8時許，一批示威者在將軍澳Popcorn商場聚集，並破壞商場內的星巴克咖啡店；另一批示威者亦在黃大仙龍翔道堵路；還有示威者在銅鑼灣崇光百貨外的軒尼詩道聚集，荃灣禾笛街也有示威者在場聚集及堵路。

晚上近9時半，有人在銅鑼灣站多個出口外縱火，並一度傳出爆炸聲，九龍塘站亦有人縱火；9時40分，有示威者在旺角一間優品360分店外縱火；晚上近10時，有示威者在旺角站一個出口縱火。

香港民眾抗爭現場：堵路縱火 全港緊繃 有人中彈 路透社
香港民眾抗爭現場：堵路縱火 全港緊繃 有人中彈 路透社
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