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香港蒙面禁令上路／「反送中」換來「禁蒙面」！林鄭硬碰硬…「香港回不去了」

2019-10-05 15:47世界日報 特派員李春

香港政府透過援引權力上不封頂的「緊急法」，訂立了一則可大可小的「禁蒙面法」，這在香港的反送中運動中是階段性的大事，其更遠的影響，則難以估計。唯一可以斷言的，是很多香港人近來的一聲長嘆，「香港再也回不去了」。

香港政府公布「禁蒙面法」，即時反應比預期還要強烈。香港人看各種反應，先看的是股市，港府宣布不准蒙面，港股恒生指數立即跌逾400點。與之同時，是一間間大中小學在宣布即時停課放學，有的還宣布周六活動取消。香港政府一些部門也立即動作，宣布公園、體育館等關閉。那更不用說大型體育賽事和音樂會也跟著延期。香港政府部門也紛紛自行宣布提前下班。

當然，更直觀的反應是人們上街了，下午3時後，香港、九龍、新界多個地方都有大批香港人聚集，其中最激動的是金融中心的心臟中環，在香港政府舉行記者會期間，已有大批市民湧上中環街頭，交通為之中斷。

香港政府的「禁蒙面法」，對香港未來的多種可能，其實只是一把小小的牛刀。

首先「禁蒙面法」要清楚的是其因何被林鄭月娥定為附屬法例。法例可經立法會審議，但可以先審後訂，也可先訂後審。先訂後審意謂著行政先實施，立法可發意見，但不用立法通過。

特首說了算 權力無上限

因這一附屬條例是由「緊急法」引出，「緊急法」跟「戒嚴法」不同，但相當厲害， 因為香港法治階段的公眾諮詢，立法會審議通過等程序全廢，立法和實施由特首會同行政會議決定，行政會議在特首領導下集體負責，等同特首說了就行，完全沒有天花板。

另外，「緊急法」不僅可以在公安權力上作文章，比如延長拘押和監禁，還可干預金融流通、出版自由、香港居民的出行自由；相關的條文，還令特首可直接取得財產及其使用作出的撥配、管制、沒收及處置，以及限制和規管通訊。於是除了民主派的強烈反對，金融界也開始憂心，有人直稱現在已經打開「潘朵拉的盒子」。

「禁蒙面法」看上去只是一道門縫，未來那道門可以開到多大，沒人知道。所以香港有人說當初香港人反對送中條例，誰料透過「禁蒙面法」，迎來了「緊急法」，而「禁蒙面法」中，特首可以在逮捕、羈留、驅逐及遞解離境上做自己的文章。

港府透過「緊急法」訂立「禁蒙面法」，可以預期示威者群體和民主派不會接受，從客觀上，這已終止了林鄭月娥的社區對話；林鄭月娥已經暗示，如示威持續反彈，則「大緊急」可能多面鋪開，那時解放軍是否從中環軍營走出來，對進入另一階段的香港來說已經意義不大，那正是有人說的「香港回不去了」。

「緊急法」權力上不封頂 宛如打開潘朵拉盒子 客觀上對話也停止… 反送中變...
「緊急法」權力上不封頂 宛如打開潘朵拉盒子 客觀上對話也停止… 反送中變禁蒙面「香港回不去了」 法新社
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「緊急法」權力上不封頂 宛如打開潘朵拉盒子 客觀上對話也停止… 反送中變...
「緊急法」權力上不封頂 宛如打開潘朵拉盒子 客觀上對話也停止… 反送中變禁蒙面「香港回不去了」 路透社
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反送中香港禁蒙面法
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