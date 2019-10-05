五年前的一張插畫 預言了今日香港抗爭者進化

2019-10-05 14:10 聯合新聞網 綜合報導



香港昨日宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，引發港民憤怒抗議。部落客「我是教主」近日轉貼一張5年前的插畫「抗爭進化圖」，該張插畫正好神預言香港現況。教主表示，街頭戰士不是一日養成的，暴力衝突的主導權，一直都是握在執法者手中。插畫作者Man僧表示，抗者者的進化都是被政權逼迫出來的。

部落客「我是教主」昨日在臉書轉貼插畫「抗爭進化圖」，該張圖片是港版金政基的香港畫家Man僧，五年前雨傘革命時畫的，原刊於《熱血少年周刊》。他指出，當時的抗爭少年，只進化到一半，還沒有到最後勇武階段。五年後的今天，這圖竟然成了香港現況的預言。

「我是教主」指出，街頭戰士不是一日養成的。每一次示威者的過激行動，都是累積數次失敗，各國的示威演變歷史，都是極其相似的。如韓國最後一次的大型公民集會，是彈劾總統的和平集會，時間持續好幾周，不過當時集會十分和平，正是因為警察也站在人民的那一邊，可見只要你不打示威者，示威者根本不需要生火，還擊，丟石頭，拿起武器。暴力衝突的主導權，一直都是在執法者手裡。

他反觀香港現況，香港人民的配備從黑衣、感冒口罩、背包，逐漸進化到防催淚彈、工地頭盔、防毒面具、護膝護肘、硬骨雨傘、膠管、木條、掃把等武器。正是因為香港政府的不公平執法態度，才導致香港「暴民」更暴力。

「抗爭進化圖」作者Man僧表示，抗者者的進化都是被政權逼迫出來的，等到佔領結束後，暴政將要承受新時代的衝擊。

香港特首林鄭月娥對媒體回應抗爭事件時表示，近日抗議的民眾攻擊警務人員，導致警員在別無選擇下拔槍反擊，暴力不斷升級，令社會處於危險的邊緣，暴力破壞香港及令年輕人處於危險的境地，故要盡一切努力挽救香港。大陸國務院港澳事務辦公室發言人楊光昨晚表示，制訂《禁蒙面法》這一法律很有必要，有助於打擊和遏制暴力犯罪，恢復社會秩序。

香港特區政府宣布《禁蒙面法》正式生效，港人持續上街頭示威抗議，港警嚴陣以待，不時傳出擦槍走火意外。圖／美聯社 分享 facebook