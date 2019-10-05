港鐵5日早上暫停服務 沿線多個商場全日停業

2019-10-05 05:46 香港01 勞顯亮、韋景全 報導



輕鐵天富站遭縱火。（讀者提供) 分享 facebook

香港政府昨日（4日）宣布引用六七暴動以來從來未用過的《緊急法》，制定《禁蒙面法》，今日（5日）凌晨開始實施。港府記者會宣布消息後，全港各處均有示威者聚集反對立法，多個商場提早關門。到晚上開始，有示威者開始堵路、破壞港鐵站、縱火等，港鐵在晚上10點半全線停運。

沙田站有列車車頂現火光。 分享 facebook

港鐵宣布今日早上不能恢復服務，多個商場亦宣布全日停業，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、奧海城等。

《禁蒙面法》在10月5日凌晨零時生效，香港政府在0時53分發新聞稿，呼籲市民留意自身安全，並嚴厲譴責暴徒罔顧人命的暴力行為。

香港政府發言人表示，由於自10月4日晚起多區發生暴動，呼籲市民應留意自身安全。

發言人指：自昨晚起，大批暴徒在多區堵路、大肆破壞商舖、政府和港鐵設施、縱火及投擲汽油彈，並襲擊其他市民。暴徒癱瘓交通，導致港鐵須全線暫停服務；他們的暴力程度比以往有增無減，包括在多處室內以至港鐵列車縱火，嚴重威脅在場及附近市民的安全。警方亦表示，有暴徒襲擊便衣警務人員，令該名警員因生命受嚴重威脅而須使用佩槍；其後有暴徒向該名警員投擲汽油彈，令他身體着火，甚至有暴徒嘗試撿走跌在地上的警槍。

特區政府嚴厲譴責暴徒罔顧人命的暴力行為，並呼籲市民留意自身安全。警方會繼續果斷地採取執法行動，保障市民安全和恢復社會秩序。

港鐵將軍澳站內遭破壞。 （香港01記者 黃文軒 攝） 分享 facebook

旺角站多個出口遭縱火，消防到場將火救熄。 （香港01記者 陳信熙 攝） 分享 facebook

鰂魚涌站商家遭破壞。 （香港01記者 黃桂桂 攝） 分享 facebook

以下商場於10月5日關閉：

荃灣綠楊

荃新天地

葵芳新都會

屯門市廣場

深水埗V Walk

元朗Yoho Mall

青衣城

九龍灣德福廣場

淘大商場

APM

MOKO新世紀廣場

圓方

世貿中心

奧海城

新城市廣場

上水廣場

新翠商場

IFC商場

愉景新城

荃灣再有中銀被破壞。 （香港01記者 呂諾君 攝） 分享 facebook

荃灣政府合署遭破壞。 （香港01記者 呂諾君 攝） 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》