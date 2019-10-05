港鐵5日早上暫停服務 沿線多個商場全日停業
香港政府昨日（4日）宣布引用六七暴動以來從來未用過的《緊急法》，制定《禁蒙面法》，今日（5日）凌晨開始實施。港府記者會宣布消息後，全港各處均有示威者聚集反對立法，多個商場提早關門。到晚上開始，有示威者開始堵路、破壞港鐵站、縱火等，港鐵在晚上10點半全線停運。
港鐵宣布今日早上不能恢復服務，多個商場亦宣布全日停業，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、奧海城等。
《禁蒙面法》在10月5日凌晨零時生效，香港政府在0時53分發新聞稿，呼籲市民留意自身安全，並嚴厲譴責暴徒罔顧人命的暴力行為。
香港政府發言人表示，由於自10月4日晚起多區發生暴動，呼籲市民應留意自身安全。
發言人指：自昨晚起，大批暴徒在多區堵路、大肆破壞商舖、政府和港鐵設施、縱火及投擲汽油彈，並襲擊其他市民。暴徒癱瘓交通，導致港鐵須全線暫停服務；他們的暴力程度比以往有增無減，包括在多處室內以至港鐵列車縱火，嚴重威脅在場及附近市民的安全。警方亦表示，有暴徒襲擊便衣警務人員，令該名警員因生命受嚴重威脅而須使用佩槍；其後有暴徒向該名警員投擲汽油彈，令他身體着火，甚至有暴徒嘗試撿走跌在地上的警槍。
特區政府嚴厲譴責暴徒罔顧人命的暴力行為，並呼籲市民留意自身安全。警方會繼續果斷地採取執法行動，保障市民安全和恢復社會秩序。
以下商場於10月5日關閉：
荃灣綠楊
荃新天地
葵芳新都會
屯門市廣場
深水埗V Walk
元朗Yoho Mall
青衣城
九龍灣德福廣場
淘大商場
APM
MOKO新世紀廣場
圓方
世貿中心
奧海城
新城市廣場
上水廣場
新翠商場
IFC商場
愉景新城
文章授權轉載自《香港01》
留言