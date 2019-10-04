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香港交通近乎癱瘓 港鐵全線暫停服務

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港鐵宣布全線停駛 輕鐵港鐵巴士暫停服務

2019-10-04 23:29香港01 記者連線報導

10月4日政府訂立禁蒙面法，各區都有大批人士聚集反對立法。沙田中旅社遭投擲汽油彈...
10月4日政府訂立禁蒙面法，各區都有大批人士聚集反對立法。沙田中旅社遭投擲汽油彈縱火。 （盧翊銘攝）
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反修例風波掀起的警民衝突愈演愈烈，行政長官林鄭月娥於今日（10月4日）下午3時率全體司局長於政府總部會見傳媒，宣布政府決定根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，10月5日凌晨起生效。各區均有市民到街頭集會表達不滿。由下午開始，有市民在不同商場聚集，不少商店相繼落閘。

多條道路阻塞，巴士改道。港鐵晚上10時34分宣布由於大量車站遭到暴力破壞及蓄意縱火，並有列車懷疑被縱火，有車站職員被襲擊受傷，顧及乘客和員工的安全，港鐵現時全線暫停服務；輕鐵及港鐵巴士服務亦暫停。

【23:05】新巴城巴宣布最新交通安排：6, 9, 14, 15, 22, 27, 37B, 41A, 43M, 73, 75, 90, 97, 608, 619, 690, 792M, 798, 962B, 962X, 969, A10, A11, A20，A21, A22, A26, A29, A29P, B3, B3A, B3X, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, R8，共41條路線提供有限度服務，其餘路線暫時服務。

【23:00】運輸署晚上宣布，港鐵現時已全綫暫停服務。因應道路情況，巴士目前只能維持非常有限度的服務。道路情況極不穩定，運輸署呼籲市民留在家中，避免外出。

【22:35】新巴城巴公布最新交通安排，6, 8X, 9, 14, 15, 19, 22, 27, 37B, 41A, 43M, 73, 75, 85, 90, 97, 608, 619, 690, 792M, 798, 962B, 962X, 969, A10，A11, A20, A21, A22, A26, A29, A29P, B3, B3A, B3X, B5, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, R8，共45條路線提供有限度服務。

【22:34】港鐵宣布由於大量車站遭到暴力破壞及蓄意縱火，並有列車懷疑被縱火，有車站職員被襲擊受傷，顧及乘客和員工的安全，港鐵現時全線暫停服務；輕鐵及港鐵巴士服務亦暫停。

【22:30】港鐵宣布因多個車站遭到暴力破壞，顧及乘客和員工安全，西鐵線來回方向列車服務暫停。

【22:22】港鐵宣布金鐘站遭受暴力破壞，顧及乘客和員工安全，港島綫、南港島綫來回方向列車現時不停金鐘站，金鐘站暫時關閉。

【22:05】新巴城巴公布最新交通安排，2A, 6, 8X, 9, 14, 15, 19, 22, 27, 37B, 41A, 43M, 73, 75, 85, 90, 97, 608, 619, 690, 792M, 798, 962B, 962X, 969，A10, A11, A20, A21, A22, A26, A29, A29P, B3, B3A, B3X, B5, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A，R8, S52, S56，共48條路線提供有限度服務。

【22:01】港鐵宣布列車服務安排目前總結如下：

港島綫：太古站、銅鑼灣站、鰂魚涌站關閉，列車不停這些車站

觀塘綫：全綫服務暫停

荃灣綫：全綫服務暫停

將軍澳綫：坑口站、將軍澳站、鰂魚涌站關閉，列車不停這些車站及寶琳站

東鐵綫：全綫服務暫停

馬鞍山綫：全綫服務暫停

西鐵綫：荃灣西站、尖東站、屯門站關閉，列車不停這些車站

東涌綫：只維持香港站來向南昌站的列車服務

機場快綫：不停青衣站

文章授權轉載自《香港01》

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