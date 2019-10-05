總統府籲香港對話 韓辦：去面罩非治本

港府啟動「緊急法」祭出「禁蒙面法」，再度引爆香港抗議潮。（路透） 分享 facebook

香港今天凌晨零時起實施禁蒙面法。總統府表示，「我們高度關注香港情勢，也提醒港府當務之急應該是誠意的與香港人民對話，具體回應港人渴求自由民主的心聲，而非進一步限制港人的自由。」

總統府指出，回顧歷史，民主的洪流從未受強制力量所阻止，強化壓制手段，只會升高衝突的潛勢；期盼香港政府審慎思考，以真誠的對話與溝通，讓社會真正復歸平靜。

民進黨主席卓榮泰也表示港府此舉是開民主倒車，強力聲援香港民眾追求民主自由。他強調，希望港府有更高的自制力，港府可能很多時候沒辦法自己決定很多事情，「至於北京，十一已經過了，你們就放鬆點吧。」

民進黨發出聲明，譴責北京與港府，以動用「緊急法」手段限縮人民集會自由，迴避與香港人民真誠對話。民進黨立法院黨團表示，港府在未經民主審議程序下，啟動「緊急情況規例條例」，逕自進一步剝削民眾自由，如此火上加油的行為，將激怒人民，應立即懸崖勒馬。

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室表示，「去面罩」的規定並非治本之策，不能真正解決問題。韓競辦認為應回歸理性討論，唯有真誠對話，尋求共識，才是化解爭議唯一方法，希望香港政府在提出維持秩序的方案時，可以持續和抗議民眾溝通互動。

國民黨也表示，香港實施「禁蒙面法」只是治標不治本，找出爭議的解決共識，盡速讓抗爭活動落幕，才是正本清源之道。