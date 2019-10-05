不平靜的夜…堵路縱火 港鐵急關 有人中彈

2019-10-05 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



示威者昨天在香港街頭大肆破壞，更不時有人縱火。 （法新社） 分享 facebook

在傳出行政長官林鄭月娥訂立禁蒙面法後，隨即引起大批香港民眾不滿，昨晚在將軍澳、銅鑼灣、荃灣、沙田等十八個地區集會及示威，並破壞多個港鐵站。港鐵線昨晚宣布全線停駛。

昨天深夜還傳出，元朗有便衣警察近距離開槍擊中青年大腿，結果便衣警被圍毆，還有群眾向警察擲汽油彈。

據星島網報導，傍晚六點多大批示威者在中上環一帶聚集，大批身穿黑衣的示威者聚集於中環干諾道中及金鐘夏慤道，來回行車線受阻。在政府總部外的添華道，有多名防暴警員戒備。

有示威者破壞干諾道中美心及吉野家快餐店，並在旁邊的香港中華總商會門外，焚燒垃圾桶和紙皮等雜物，破壞招牌，現場冒大量濃煙。部分人還破壞一間中資銀行的設施，打爛ＡＴＭ櫃員機螢幕等。

晚上八時許，一批示威者在將軍澳Popcorn商場聚集，並破壞商場內Starbucks。同時，另一批示威者亦在黃大仙龍翔道堵路，使車道受阻。還有示威者在銅鑼灣崇光百貨外的軒尼詩道聚集，荃灣禾笛街也有示威者在場聚集及堵路。

晚上近九時半，有人在銅鑼灣站多個出口外縱火，現場煙霧瀰漫，並冒出大量濃煙，並一度傳出爆炸聲。消防員其後到場將火救熄。另外，同時在九龍塘站亦有人縱火。九時四十分，有示威者在旺角一間優品三百六十分店外縱火。另外，有人搬出該分店的貨物。晚上近十時，有示威者在旺角站一個出口縱火。

香港警方晚上十點發新聞稿，暴力示威者昨晚於港九新界多區大肆破壞，包括四處縱火、損毀店鋪玻璃，以及在沙田及觀塘港鐵站肆意破壞設施。

另有大批激進示威者於黃大仙龍翔道堵路，癱瘓交通。黃大仙警署報案室服務現已暫停。直至深夜示威民眾並未散去。