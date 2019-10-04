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林鄭月娥宣布引用「緊急法」通過禁蒙面法 明起實施

林鄭月娥宣布引用「緊急法」通過禁蒙面法 午夜實施

2019-10-04 15:26香港01 記者黃鳳儀、吳倬安、彭毅詩、李偉欣／報導

反修例運動引發的激烈警民衝突，無日無之。行政長官林鄭月娥於今日(4日)下午3時與...
反修例運動引發的激烈警民衝突，無日無之。行政長官林鄭月娥於今日(4日)下午3時與一眾司局長於政府總部會見傳媒，公布引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》之決定。圖／本報系資料照片
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反修例運動引發的激烈警民衝突，無日無之。行政長官林鄭月娥於今日(4日)下午3時與一眾司局長於政府總部會見傳媒，公布引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》之決定。行政長官會同行政會議決定引用緊急法，訂立《禁蒙面法》，午夜起生效，將有豁免條款，違例者最高可判監一年。

林鄭宣布，引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙規例》，周六（10月5日）早上零時零分生效。在新規例下，任何人身處受規管的公眾集會或公眾遊行，或非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，使用可能隱藏身份的蒙面物品，即屬犯罪。

另據悉，因應將公布禁蒙面法，基於安全考慮，有個別政府部門已自行決定員工提早放工, 但公務員事務局及行政署未有正式通告。

記者會首先由林鄭月娥發言，她稱過去接近4個月，因修例引起的示威衝突不斷，不同地區發生超過400場大大小小的示威遊行集會，往往會演變成暴力行為，導致超過1100人受傷，當中有超過300名執法人員。暴力事件頻繁和激烈，暴徒有組織發動破壞，社會陷入恐慌，社會各界對香港前景感到擔心。

她稱，正在準備新一份施政報告，會提出措施處理深層次問題。但不幸地，社會大眾見到近日，特別是9月29日及10月1日的暴力事件升溫，更出現以下變化：第一，由往日集中在一兩暱變成遍地開花；第二，由往日縱火掉汽油彈，由馬路和站外變成在港鐵站內，制造極大危險；第三，由破壞政府公共大樓，變成由暴徒選定的目標商店；第四，對持不同意見的人用私刑解決；第五，攻擊警務人員，搶犯、搶槍，以致警員在別無選舉下要拔槍。

她又說，學生參與示威的比例，所佔比例由開學前的2成半，變成開學後的3成8，中槍受傷的亦是一名中學生。林鄭指，暴力不斷升級，令社會處於危險的邊緣，暴力破壞香港及令年輕人處於危險的境地，故要盡一切努力挽救香港。

延伸閱讀：

【逃犯條例】《蘋果日報》記者被起底資料仍再現　官准延長禁制令

【逃犯條例】李慧琼：復會日宣讀施政報告和撤回修例　助平復社會

文章授權轉載自《香港01》

香港反送中示威者上街遊行。 美聯社
香港反送中示威者上街遊行。 美聯社
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香港行政長官林鄭月娥下午公布引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》之決定。圖／路透
香港行政長官林鄭月娥下午公布引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》之決定。圖／路透
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