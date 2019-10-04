香港中彈學生持削尖鐵條？ 網民質疑栽贓

2019-10-04 13:17 世界日報 香港新聞組╱香港4日電



網路圖片 分享 facebook

10月1日荃灣衝突中18歲高中生曾志健中彈，警方前日稱曾志健揮動的是「鐵條」，網民質疑棍狀物呈白色非鐵條，疑遭警方栽贓；另有片段顯示，便衣警在場取證時，拿來一支黑色長鐵條惹爭議。

明報根據城市廣播影片報導，曾志健揮動白色鐵條後中槍倒地，該鐵條跌落地上。立場新聞影片顯示，曾志健中槍倒地後，有四名防暴警員蹲在他身旁，為他初步治理；曾志健的身旁有白色鐵條。有另一便衣警拿來一支黑色長鐵條，然後接過藍色浮板、頭盔及面罩。

警方消息人士表示，與新界南重案組了解後，確定中槍學生身旁、他曾使用的白色棍狀物是「鐵條」。至於警員在現場撿起其他鐵條，消息人士解釋，現場被捕者除被控襲警，亦有被控暴動，警員須在現場蒐集證物，包括汽油彈碎片、碎磚及鐵條等，以證明現場暴力程度，以達暴動罪控罪門檻，惟不代表所有檢獲證物都與該名青年有直接關係。

報導說，警方前日記者會上，指控曾志健事發時用「鐵條」、「鐵枝」攻擊警員。警務處副處長鄧炳強稱，當時有警員被十多人襲擊，有人用削尖硬物插向警員；另一警員見同袍生命受到威脅，隨即擎槍戒備，但有示威者沒有退後，反而用「鐵條」襲擊警員。警員感到生命受到威脅，所以開槍制服示威者。

警察公共關係科總警司謝振中在同一記者會上，也將曾志健手上的武器形容為「鐵枝」。他指控當時曾志健中槍倒地後，有另一名黃色頭盔示威者上前，並嘗試拿起曾志健身上的「鐵枝」。

另據香港01報導，目前在院治療的曾志健，中彈當時子彈在體內散開成三部分，碎片分別從肋骨附近、肺部及胸腔取出，手術歷時約兩小時，傷者期間沒有大量失血。目前，警方已取走子彈碎片，進行化驗。

網路圖片 分享 facebook