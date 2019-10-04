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紐時引述陸媒：高房價釀反送中 港青找港府發洩

2019-10-04 13:14世界日報 香港新聞組╱香港4日電

紐約時報報導，陸媒認為，香港今夏的抗議活動主要是天價房價釀的禍。圖為寫字樓林立的...
紐約時報報導，陸媒認為，香港今夏的抗議活動主要是天價房價釀的禍。圖為寫字樓林立的中環資料照片。 香港中通社圖片
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香港四個月來爆發連串抗爭衝突，儘管政治抗議的原因十分複雜，但許多香港年輕人覺得，幾十年來港府糟糕的政策忽略了他們，這助長了他們對制度的怨恨。

紐約時報報導，內地媒體認為，香港今夏的抗議活動主要是天價房價釀的禍，而且李嘉誠和其他香港房地產大亨應該對此負責。「不少香港年輕人把對房價、租金的不滿發洩到政府頭上，」中央政法委員會在一份官方評論中寫道：「他們的發洩，也許搞錯了對象。」

另據英國BBC報導，一名20歲的香港大學生迪基說：「我進入大學，想追求更好的生活，但我對未來不抱任何希望。」

迪基想成為一名教師，希望畢業後能成為家裡主要的經濟來源。但他認為這不可能：「香港的租金太高了，現在職缺也比以前少，三年後我們畢業時職缺會更少。」

18歲的梁雪林與迪基的情況差不多，她說：「自己住一套公屋很難，購房更是不現實的事情。」

報導稱，迪基和梁雪林等年輕人面臨巨大的經濟挑戰：工資沒有增長，就業市場競爭日益激烈，房地產價格飆升。

香港是一座商業城市，但當商業蓬勃發展時，其他東西被忽略了。缺乏規畫導致香港出現45年來最大的貧富差距。現在政府意識到需要解決這些問題，但也許知道得太少、太遲了。

推責給經濟 有港青不同意

不是所有的香港青年都把抗爭原因歸咎高房價。中央社報導，一名在上海的港青說，他不同意把港人抗爭導向經濟因素。

來自香港的L今年31歲，在上海外企工作3年，他和一群在上海的香港友人都是反送中的支持者。

L說，內地同事會跟他聊香港當前的抗爭行動，但他們絕大多數都先認定港人的「五大訴求」有「港獨」的影子，要不就是把港青的不滿推給高房價等經濟問題，只要有這樣的成見，他就知道很難再說下去。

他認為，看待香港抗爭上，北京當局不希望民眾理解普選訴求，而是和國族情感、經濟等綁在一起，L說，就算有些人能翻牆上外網，他們也不真的想了解問題，「只會推給反華勢力」，而一旦民眾情緒化了，所有的討論都是「假討論」。

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