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港府將頒「禁蒙面法」 民主派：跌入極權社會第一步

2019-10-03 23:53聯合報 香港特派員李春／香港報導

香港中文大學學生昨天發起校內罷課和集會遊行，聲援在反送中抗爭中被捕的示威者，包括...
香港中文大學學生昨天發起校內罷課和集會遊行，聲援在反送中抗爭中被捕的示威者，包括上月廿九日被控暴動罪的六名中大學生。 （法新社）
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香港政府消息稱，正準備引用「緊急法」盡快頒布「禁蒙面法」，最快可能日內召開特別行政會議通過。香港建制派人士已成立禁蒙面法推動組推動，民主派則認為這是香港跌入極權社會第一步。

香港政府消息稱，十月一日出現的情況，已是可引用「緊急法」的混亂情況，但並不意味香港進入緊急狀態。「禁蒙面法」可賦予警方更大權力，應付違法示威，亦不擔心會影響人身自由，因任由情況惡化，反而保障不到市民的自由。

由建制派立法會議員、退休紀律部隊人員等成立的禁蒙面法推動組，昨天亮相，出任召集人的民建聯立法會議員葛珮帆說，過去三個月的反修例示威，不少暴力行為都是由蒙面示威者及暴徒所做，已影響市民生活和經濟，現時要盡快研究如何止暴制亂，包括啟動「緊急法」，以實施「禁蒙面法」。

法律界立法會議員郭榮鏗說，若香港政府透過啟動「緊急法」，以訂立「禁蒙面法」，將是香港跌入極權社會第一步，政府日後將可進一步箝制香港人的自由，例如延長被捕者的拘押期，甚至取消區議會選舉。

香港民主黨立法會議員胡志偉說，若香港政府推出「緊急法」和「禁蒙面法」等會有後遺症，擔心只是在問題上「火上加油」。

在「禁蒙面法」之爭外，另一爭議是香港警方新修訂警務處「程序手冊」第廿九章列明，當警方面對「頑強對抗」時，「武力使用的選擇」項目有改動，新增催淚彈及胡椒彈；至於面對「暴力攻擊」時，可選用的武力則新增水炮車、橡膠子彈及布袋彈等。新版本亦列明，伸縮警棍、橡膠彈、布袋彈或水炮車屬於「低殺傷力武器」。

與之同時，警員因面對「致命武力攻擊」可使用槍械的定義亦有更改，以往定義為「以毆打行動『意圖』引致他人死亡或身體嚴重受傷」，新版本是「以毆打行動『引致或相當可能引致』他人死亡或身體嚴重受傷」。

民主派人士認為，香港警方九月卅日下達修改通知，次日就出現實彈射擊青年學生。民權組織批評，有關武器分類過於籠統，強調水炮車並非低殺傷力武器，用警棍打頭亦可致命，認為警方應細緻劃分在什麼情況下可使用恰當武器，否則難以追究警員有否過度使用武力。

香港警察隊員佐級協會前主席陳祖光稱，未看過相關修訂，但相關修訂並非方便警員開槍，警察開槍受條款嚴格約束，除非自己或他人受傷害，警員基本上都不能開槍。

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