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反送中／發宵禁令止暴制亂？ 淺談六七暴動經驗

2019-10-03 21:25香港01 記者林劍／報導

香港反送中衝突持續升溫。歐新社
香港反送中衝突持續升溫。歐新社
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反修例風波在10月1日衝突後繼續升溫。有傳媒報道指，政府正研究用更強力方法「止暴制亂」，包括實施宵禁令，禁止人群於指定時間上街。警察隊員佐級協會主席林志偉早在消息傳出前，已提倡政府應這樣做；行政會議成員湯家驊則認為，宵禁令影響非常大，強力的鎮壓只能爭取表面平靜，同時加深社會撕裂。

宵禁令是《公安條例》所規定，容許行政長官（回歸前為港督）命令指定的時間和地區，除法例指明的公職人員外，其他人須留在戶內，港英政府於六七暴動期間亦曾經動用。不過參照當時經驗，港英政府分別在5月至7月間多次實施宵禁。但實施後暴力浪潮並無止息，炸彈、殺警事件不斷出現。

法例賦權特首下令宵禁 指定公職人員有豁免

根據《公安條例》第31條，「行政長官如信納為了公共秩序而有需要，可藉命令指示每位人士，或指示宵禁令所指明的任何類別人士中的每位人士……須在宵禁令所指明的地區及時間留在戶內。」違者可處第2級罰款（現為5,000元）及最高監禁兩年。行政長官頌佈命令時，如無指明生效時間，則在緊接行政長官作出該令時生效，行政長官亦可藉命令更改或撤銷宵禁令。

條例下，指定的公職人員如警察、輔警、消防處、懲教署、海關、解放軍、入境處、政府飛行服務隊、持有效通行證的中國國防部人員等，如屬執行職務，可獲豁免。其他如醫療輔助隊、民眾安全服務隊成員如持有有效身分證明文件，亦可豁免。警務處處長亦有權向任何人發出相關許可證。

深宵工作行業必受嚴重影響

在這法令之下，必然會對香港經濟構成極嚴重影響。因為香港基本上是「24/7」城市，每日24小時、一星期7天、全年365日都有經濟活動。例如香港身為國際金融中心，歐美股市是在香港的深夜時段開市，金融界人士有可能需要於深夜工作或往返工作地點；本港飲食業界，亦有不少食肆專門做夜市至通宵時段。實施宵禁令，必然對這些行業構成極大影響。

另外，部分行業如媒體、醫護等性質特殊，有重要社會功能，需24小時運作，在宵禁令下，他們卻不在豁免範圍中。雖然警務處處長有權就宵禁令發出豁免的許可證，但以目前香港現實情況，警方和傳媒、醫護關係緊張，到底警方會否容許這些行業的從業員有豁免？這是另一個問題。

六七暴動期間，屢次發生嚴重暴力事件，左派暴徒放炸彈、殺警察。圖／取自香港01
六七暴動期間，屢次發生嚴重暴力事件，左派暴徒放炸彈、殺警察。圖／取自香港01
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六七暴動：宵禁令後左派暴力有增無減 放炸彈、殺警事件屢爆

香港對上一次在大型社會事件中動用宵禁令，是1967年的六七暴動，宵禁令共分成多輪。當年5月起，新蒲崗人造花廠工潮演變成暴力衝突。5月11日，警察在新蒲崗、黃大仙徙置區搜捕暴動者，爆發流血衝突，期間一名13歲少年死亡。當晚9時半港英政府於東九龍實施宵禁，兩日後提早至傍晚6時生效，至5月14日才結束。

另一例子是，5月22日，警察再與左派暴徒在港島花園道等多處爆發衝突，當晚港府再於港島北岸實施宵禁，是二戰後港島首次；而7月8日沙頭角槍戰後，政府在沙頭角實施宵禁，傍晚6時開始生效；7月11日，全港各區都有大型示威，港府在港島北岸再度宵禁；7月12日，由於暴動惡化，開始有炸彈浪潮，港府再於港九兩地同時實施宵禁。

不過回顧六七暴動的經過，宵禁令能否為局勢降溫仍有疑問，當時的左派暴徒繼續「你有你宵禁，我有我抗暴」，無視禁令繼續上街焚燒及破壞，不少嚴重暴力事件，是港英政府在5月份開始動用宵禁令後發生。7月中過後，左派暴徒持續製造真假土製炸彈，在港九新界鬧市擺放，傷害的對象由警察到平民都有。最具標誌性的，自然是8月20日北角一對小姊弟被炸死、10月13日一名乘搭電車的中學生在灣仔被暴徒投擲炸彈炸死。

往後，左派暴徒除使用炸彈，亦以暗殺手段對付警察。例如該年11月28日，警員薛振鴻在石硤尾巡邏期間，被3名暴徒刺死並搶走警槍。亂局要到同年12月，時任國務院總理周恩來下令左派暴徒不要再製造炸彈陣，才大致平息。

政治問題，宵禁解決？

放諸今日香港，《逃犯條例》示威浪潮，明顯是政治問題引起的風暴，而非單純治安問題。然而政府繼續以警察處理政治問題，顯然未有對症下藥，連警察員佐級協會主任林志偉亦曾表示政治問題應政治解決。當民間的訴求，特別是成立獨立調查委員會一直未獲政府正面回應，甚至搞至如此亂局也完全沒有官員被問責，此時政府再「加辣」壓制示威，到底是會「止暴制亂」還是「愈止愈亂」，過去兩個月的情況，社會各界特別是政府高官，應該好好反思。

事實上，自《人民日報》海外版8月3日首次提出「止暴制亂」這個用詞後，至今（10月3日）已剛好兩個月，但香港實況，顯然是愈來愈亂，不論示威者和警察的武力手段皆不斷升級，衝突更遍地開花擴散到各區，一些本來安寧的社區亦淪為街頭戰場。當政治問題得不到政治解決，而單純靠警力，到底是否能達到「止暴制亂」的效果？

今日的社會亂局，固然和六七暴動歷史時空不同，論暴力程度也暫時未及當年。但同樣值得政府警惕的是，現時民間主流仍然要求政府確切回應訴求，特別是設立獨立調查委員會之際，政府高官若借宵禁令迴避回應民意、只懂推警務人員到前線阻擋社會大眾對政府高官窩囊、無能的滔天怨氣，真的有助社會「回復平靜」嗎？

延伸閱讀：

【逃犯條例】報道稱港府研推宵禁令　葉劉：不可行、浪費資源

【政策分析】《緊急法》遏反修例示威潮？　淺談六七暴動五次經驗

文章授權轉載自《香港01》

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