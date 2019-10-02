回應向高中生開槍 謝振中：有何專業根據批評警察？

2019-10-02 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



香港警方昨（1）日在荃灣衝突中開實彈，傷及一名中五生，其後有民間團體紛紛譴責警方開實彈的做法。香警察公共關係科總警司謝振中2日在例行記者會中反問，這些團體有何「專業理據及知識」指責警方判斷錯誤。

明報網援引謝振中表示，警員是在生命受威脅情況下開槍，當時的施襲者以各種武器，包括削尖的爬山拐杖插向警員，他反問該些團體「是否將施襲者與警方的性命同等看待？」。

謝振中稱，注意到有醫學及教育界團體分別發出聲明批評警方開槍是無理及「行刑式射擊」，但他指出，那些聲明對有警員被打倒在地及被毆打隻字不提，認為那些團體及人士是「被情緒蓋過理智」，只會加深誤解，行為損人不利己及不負責任。

香港警務處副處長鄧炳強表示，因警員生死懸於一線，因暴徒相距近須開槍解除威脅。對於昨日發生的破壞及襲擊事件感到心痛、心情沉重，並形容一連串事件是悲劇。他指出，昨日共有30名警員受傷，有5人仍在留醫治療。