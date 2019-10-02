港警槍傷示威學生 黃之鋒：這是謀殺

2019-10-02 15:28 世界日報 香港新聞組╱香港2日電



香港「反送中」運動昨天下午首度爆發警察近距離開槍射傷示威者的流血事件，香港眾志秘書長黃之鋒隨後在臉書發文直指「這是謀殺」，呼籲全世界必須對此採取行動；英國外相拉布表示，香港警方使用實彈不符合執法比例；歐洲聯盟（EU）則強調對話、降溫和克制是前進的唯一途徑。

中央社報導，黃之鋒轉發一篇題為「這不是警察的自我防衛」的評論稱，肯定有很多人會這麼說，「示威者威脅到了警察的生命，所以警察開槍」。評論並稱，「不，影片清晰可見，警察拿著左輪手槍的時候是往前行，而不是向後退，那不是自我防衛，那是攻擊的姿態；當你有著所有的武器，警棍，防暴槍那麼多選擇可以用的時候，卻選擇使用手槍，這不是自我防衛」。

評論稱，開真槍這個行為，從警察開始稱呼人們為「蟑螂」的時候，就知道遲早會發生，那是培養警察對人產生恨意的過程，再加上假新聞，洗腦…他們自然而然就已經對黑衣的示威者充滿著仇恨。

拉布也發表聲明說：「雖然暴力是不正當的，但動用實彈不符合比例原則，且很可能只會加劇局勢。」他說：「這起事件凸顯有必要進行建設性對話，以解決港人的合理關切，我們必須確保抗議者和香港當局展現克制及緩和局勢。」

歐盟對外事務部（EEAS）則表示，抗議活動已進行3個多月，儘管港府初步有讓公眾和社會各界參與對話，但還需要進一步努力以恢復信任，包括和平集會權在內的基本自由，也須遵守「香港基本法」和國際承諾。

民間團體轟「鮮血當賀禮」

據香港電台報導，民間記者會、荃灣公立何傳耀紀念中學反修例關注組和中學生反修例關注組等也發表聯合聲明，指警方近距離對18歲曾姓中五學生的左胸開槍，是行刑式意圖謀殺香港市民，以人民鮮血作為共產黨建政70年的賀禮。據悉，從媒體發布的10倍速慢動作影片看，這名鎮暴警察開槍距離不到1公尺，槍口的「火花」清晰可見。