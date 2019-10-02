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港警射傷18歲少年惹議 歐盟籲雙方克制

2019-10-02 11:29德國之聲 德國之聲

一名港警周二(10月1日)開槍擊中示威者打扮的18歲少年。根據多家港媒，少年是香港荃灣公立何傳耀紀念中學一名中五男生。傷者在送醫救治後暫無生命危險。

10月2日早上7點半，何傳耀中學前便聚集許多中學生，大喊「香港人加油」、「光復香港，時代革命」聲援受傷中學生。《香港01》報導，何傳耀中學校方派代表发新聞稿表示，對有學生中槍受傷感到十分難過和擔憂，希望傷者早日康復。學校說已啟動「危機處理小組」輔導學生情緒，也要學生參與公眾活動時注意安全、遠離危險。

香港警務處長盧偉聽1日在記者質問下為開槍警員辯護，指其決定「合法合理」。他表示下屬在生命受威脅下才迫不得已開槍，又辯稱該名中五學生中槍的位置是「左邊肩膀附近」。而截至1日午夜十二時，香港醫管局供報受傷送院人數增加至74人，年齡屆乎11至75歲，當中兩人危殆、兩人嚴重。

歐美回應

在美國，許多共和黨政治人物對總統特朗普在推特上高調祝賀中共建政70周年感到不以為然。

眾議院外交事務委員會的21名共和黨議員在推特上发聲:「今天在香港，一名12年級(中五)學生胸口被槍擊。而習近平則在天安門廣場（大屠殺後三十年）的遊行上展示武器。兩者都深切提醒我們，中國共產黨為了全面控制可以做到什麼程度。」

根據《南華早報》，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在一份聲明中說：「雖說不應為暴力找借口，但使用實彈不符合比例原則，只會讓情勢更加緊張。」

拉布呼籲，反政府示威者和香港當局都不該再讓衝突升級。他說，這一事件再次證明「需要進行建設性對話，以解決香港人民的合理關切」。

歐盟呼籲各方克制，避免事態升級。歐盟发言人科西揚奇（Maja Kocijancic）周二向記者表示，「鑑於香港騷亂和暴力持續，歐盟再次強調，對話、避免事態升級以及克制是前進的唯一道路。」她說，盡管已采取了初步的積極措施，讓公眾和社會各界參與對話，但仍需要繼續努力恢復信任。 「她同時表示，抗議活動開始三個多月後，和平集會示威的權利必須根據香港基本法和國際承諾得到維護。」

夏立民 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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