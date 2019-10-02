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香港十一陷混亂 51傷2命危

2019-10-02 00:17聯合報 香港特派員李春／香港報導

昨天是中共建政七十周年，北京舉行各項慶祝活動，香港反送中抗議活動則遍地開花，警民...
昨天是中共建政七十周年，北京舉行各項慶祝活動，香港反送中抗議活動則遍地開花，警民暴力衝突一再升級，並傳槍響，堪稱反送中抗爭以來最血腥的一天。 （路透）
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就在中共慶祝建政七十周年當天，香港從早到晚反送中抗議「遍地開花」，火頭四起，警方在各處以催淚彈、水炮驅散示威者，示威者則投擲汽油彈、磚塊等物品，並在灣仔警察總部外縱火，警民衝突一再升級。

昨天一早，港府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，香港社會民主連線的成員早上七時許由灣仔修頓中心旁集合，準備遊行到香港會展中心，期間與支持警方的戴口罩人士發生衝突，情況混亂下，港警一度噴胡椒噴劑，並將一名男子帶上警車。

早上十時許，香港立法會外就出現示威者，警察在水馬內防備，用消防水龍頭射水。上午十一時許，警察一號及三號水炮車來到西環中聯辦大樓門外駐守，兩輛裝甲車亦在場戒備。

早前香港民間人權陣線發起「十一」遊行，但警察反對，民主派人士李卓人、何俊仁、梁國雄和陳皓桓四人，宣布以個人名義承接港島區遊行，於下午一時在銅鑼灣東角道集合遊行至中環。此外，香港九龍新界各區都有抗議者，進行遊行或集會示威。

在新界沙田，防暴警察下午四時半後，向聚集在源禾路的示威者施放多枚催淚彈，示威者在好運中心的平台向警方投擲汽油彈還擊。示威者一度舉起雨傘，並以拆毀的座椅作掩護，向警方的方向推進，並向警方投擲磚頭等物品。

在香港島，警方在金鐘和灣仔多次施放催淚彈，驅散聚集的示威者。示威者原在金鐘夏慤道聚集，警方多次施放催淚彈及以水炮車驅散，部分人退至金鐘道，警方出動水炮車沿金鐘道往灣仔方向行駛，到高等法院對開，多次噴射藍色水劑。

其後，有一批示威者在灣仔警察總部外縱火，火勢猛烈。在軍器廠街警察總部附近，警員施放多枚催淚彈，有示威者以街上的垃圾桶作為遮擋，現場四處煙霧彌漫。灣仔皇后大道東也有示威者縱火。防暴警察下午五時過後，再次在軒尼詩道發射催淚彈，示威者向銅鑼灣方向逃跑。

此外，香港警方下午四時許在黃大仙龍翔道展開驅散行動，拘捕至少十二人，期間多次射發催淚彈及橡膠彈，並制伏多人。行動期間，有示威者及警員受傷。

香港醫管局表示，截至一日晚間八時，共有五十一人送往急症室，包括四十一男十女，年齡介乎十一至七十九歲，其中兩人危殆。

府院：強烈遺憾 韓辦：高度關心

【記者林敬殷、劉宛琳／連線報導】香港反送中運動下午爆發防暴警察近距離開槍射擊年輕示威者的流血事件，總統府發表聲明表達強烈遺憾，對渴望民主的人民動用國家暴力，只會讓情勢不斷惡化，最終導致悲劇的發生，呼籲香港政府當局停止鎮壓手段，盡速並誠意開啟社會對話，落實對港人自由民主的嚴肅承諾，以化解不必要的衝突。

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室表達對香港情勢的高度關心與憂慮，並鄭重呼籲香港政府必須保障香港人民的言論與集會自由，呼籲港府應該明確認清，強力壓制只會埋下對立的因子，唯有真誠對話才是團結人民、化解爭議的唯一方法。

韓辦同時嚴厲譴責所有的暴力行為，並且堅定支持香港的言論自由與和平集會自由。

反送中香港
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