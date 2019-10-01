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反送中／港警開槍射中示威者左胸！ 倒地大量滲血送醫

反送中／港警開槍射中示威者左胸！ 倒地大量滲血送醫急救

2019-10-01 17:44香港01 記者梁煥敏／報導

十一國慶，警方反對民陣遊行申請，但各區仍有大批大示威者上街，終爆發激烈示威衝突。其中在荃灣，警方釋放催淚彈等驅散示威者。下午4點10分，一名後撤的示威者倒地後，衣服滲血，警方證實他中實彈。

記者現場所見，他中彈後一度掙扎，大量滲血，之後氣息逐漸轉弱，救護到場後為他急救，他在約4點33分被送上救護車，轉送瑪嘉烈醫院。

在荃灣，警方下午發射大量催淚彈驅散示威者。約下午4點10分，在荃灣大河道祥興記小籠包外，示威者後撤中，記者聽到一聲巨響後，有一名示威者倒地，另一名示威者在旁被警方制伏。

記者在現場所見，倒地的示威者一度掙扎，血液不斷從衣服滲出。他自稱中槍：「我中槍，好痛，唔知邊度中槍，去醫院！」他稱不知受傷位置，自行脫下面罩，現場所見他口唇蒼白，之後躺在路邊。有記者叫他不要太激動，以防傷勢惡化。

記者向在場警員成，有人受傷流血倒地，需要急救。警員看到多個記者關注該名大量流血的示威者後，才照料該名示威者，並大為緊張。

警方向現場記者查問，有無剪刀等為他剪開衣服，但記者當時身上並無剪刀等利器，以免被誤會藏有武器。

救護約在傷者倒地後5分鐘到場，為傷者戴上氧氣罩，並剪開他的衣服。現場所見，他左胸位置出血，救護叫他的時候，他有反應，但氣息比中彈後明顯減弱，嘴唇亦愈來愈白。傷者約在下午4點33分送上救護車，轉送瑪嘉烈醫院。

警方消息證實，大河道有示威者中實彈。

香港大學校園電視記者拍攝到中槍一刻。片段所見，看到傷者此前手持鐵通與警方衝突，一名警員近距離向他開槍。

一名示威者左胸中彈倒地。 圖擷自香港城市大學學生會編輯委員會
一名示威者左胸中彈倒地。 圖擷自香港城市大學學生會編輯委員會
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荃灣大河道，有示威者中實彈倒地，大量出血。香港01記者梁煥敏／攝影
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文章授權轉載自《香港01》

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