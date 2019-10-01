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遭港警武力對待 受害示威者擬司法索償

2019-10-01 17:10德國之聲 德國之聲

在811衝突中被捕示威者周先生，憶述當日先被兩名身穿黑衫示威者裝束的人士，制服在地上，當時不知道兩人是警方派出的「臥底」，「其中一人用膝頭壓在我頭上，另一人就屈我雙手鎖上手扣，之後有一名防暴警察過來協助他們，我還想為何他們會在一起，未思考完，防暴警察用警棍一下打在我右眼，然後再一下打到我兩隻門牙飛脫，感覺就好像被一架貨車撞到，痛到沒有知覺，之後另一名防暴警員來到，用胡椒噴霧噴在我右眼的傷口上，好像被螞蟻咬、被火燒一般。」

811

示威者被捕被警打至破頭爆牙

「對不起，不好，我知道了」，周先生因為太痛楚向警員求繞，但他內心其實並不想說這些話。他被鎖上手扣後，被拉到與其他被捕人士在一起，被車送走，「我在車上問警察會去哪間警署，他回答不知道，結果坐了一小時車，在香港會較為少見，於是我再問警察是否想送我們返大陸，怎料他回應『係又點，吹咩？』，結果我們被送到接近邊境的新屋嶺（扣留中心）。」

周先生指，一進新屋嶺就被搜身，若搜到披捕人有頭盔、眼罩、面罩等，警員就指是藏有攻擊性武器。他被關在「臭格」後警員要求落口供，他提出見律師及家人，警方卻以收不到訊號拒絕，又稱「你都沒有甚麼話可說吧」。周先生認為，此舉已剝奪被捕人士的權利，而他被捕時受襲的傷口，在新屋嶺四至五個小時，都沒有得到治療。他認為，由於他與部分在銅鑼灣被拘捕的人士，傷勢都較重，於是被送到北區醫院，但仍受到重重監控。「在醫院裡，每一個被捕人士都由兩名防暴警察看守，我們其中一隻手被鎖上手扣，無論去到哪裡，包括大小二便，都會有防暴警察看守。」

要求見律師家人警稱拘留中心無訊號拒絕

周先生結果右眼眼角縫兩針，鼻樑縫一針，而兩隻門牙經過四次手術，套上新牙套，目前他身體仍在康復中。對於他被捕時被警員武力對待的情況，香港傳媒連月向警方追問，直至九月初警方在記者會上才回應稱，兩名警員當時用上適當武力制服被捕人士，又謂警棍打在地上，並非向示威者臉上，更指每個人看事件，觀點會不同。就此，周先生認為即使向投訴警案課及監警會投訴，都無法追究得到，對制度失去信心。「警察不是為人民服務，現在是為政權、為自己，他們已不是警察，是軍人，因為他們驚、怕輸，才越來越過份動武，而我們的法律及司法制度，沒有辦法去管得到，才令他們更猖狂。」

市民散步被警襲擊血流披面被包圍

除了示威者被捕時受襲外，也有市民在警方執勤時遭殃。居於將軍澳的陳先生，八月四日晚上在區內與家人用膳後，散步時巧遇防暴警察正採取行動。他憶述，當時在一個公園內聚集一眾街坊，並非示威者，但防暴警察就用電筒照向市民並作驅散。其後一群防暴警察撤退，有街坊舉起手機拍攝，距料另一批防暴警察手持警棍從別處衝過來驅散，「我當時不敢跑，因為怕會有誤會令他們以為我逃走，所以我只是急步走，但防暴警察衝上來，一棍打在我頭上，我隨即坐下來，感覺腳軟。」

當時，陳先生血流披面，被警察制服坐在地上兼重重包圍，「我當晚是身穿深藍色運動上衣、波鞋，沒有任何裝備及行動，我相信警察也知自己打錯人；其實他們把我拉住就可以，我也沒法反抗，事後我想當時警察衝過來大家即散，根本他們是發洩打人，已經失控。」陳先生被警察包圍，也與同行兒子失散，到兒子得知他被制服受傷後，也繞攘一番，「我坐在地上後有人嘗試幫我止血，警員問我是否需要召喚救護車，我覺得很出奇既然你看到我受傷，不是應該由你去幫我找救護嗎？」其後救護車到場，警方才開路允許他的兒子陪同他送院接受治療。

陳先生的傷口最終縫了九針，留醫兩天，出院後也要定期洗傷口。他表示，入院期間已向警方投訴，投訴警察課己立案調查。但遭警察無理襲擊令他氣難下，形容自己是個「和理非」，過去只參與合法遊行集會，包括事發當日的將軍澳遊行，但非法示威從不會做。他最擔心是警察無差別使用武力變得合理化，「如果他們這樣打人是合法，不用負上個人刑責，難道是上司默許？現在警察講大話好像已上癒，可說是無恥，當年朱經緯打人都會認到他的樣貌，七警亦有被拍攝，現在打我，怎會知道是誰，根本看不到警員編號。」

發動眾籌司法覆核警執勤須顯示編號

陳先生聯同其他九名於反修例運動中，因警方執法導致受傷的市民，成立「反濫權大控訴眾籌計劃」，目標眾籌1000萬元，協助他們向警方及濫權者提出民事訴訟及索償，同時他們己入稟法院，就要求警方的速龍小隊及防暴警察執勤時要清楚展示警員編號，提出司法覆核，正排期等待審理司法覆核許可申請。

國際特赦組織調查：港警酷刑對待被捕人士

國際特赦組織早前進行調查，訪問了21名被捕人士，並收集來自律師、醫護人員及其他人士的證詞，發現警方曾對被捕人使用不必要武力。國際特赦組織香港分會策劃幹事於愷絹接受德國之聲訪問時表示，警方的這些行為除了在拘捕時，亦在拘留期間發生，受訪超過八成受害人，最終因為被毆打而要送院治理。

調查發現，被扣押的示威者扣留時遭毒打，部分人遭受相當於酷刑的其他形式虐待，而多宗個案中這些行為似乎是針對被捕人士「駁咀」或不合作而懲罰。於愷絹簡述了部分個案，「有示威者在拘留期間，被警員把他眼睛張開用雷射筆照射，又逼他自己用雷射筆照眼，更諷示威者『你們不是很喜歡照人嗎？』另一個案，有警員要求被捕人將手提電話解鎖，否則會用電槍電擊下體，雖然最終警員沒有這樣做，但出言恐嚇已令被捕人精神上受折磨，而且這亦是不合法。」

港警：指控嚴重與接獲投訴無直接關係

對於國際特赦組織的報告，香港警方早前回應指非常重視，部分屬相當嚴重指控，但報告中的聲稱被捕人士全部匿名、資料零碎，警方無法確認真偽作出跟進。而根據報告與投訴警察課校對，亦看不到指控與已接獲投訴有任何直接關係。警方又指，報告較少講述過去三個月警隊在複雜社會環境下，充斥暴力事件、警隊執法的困難，很少提及受訪者被捕前因後果；報告提及披捕人士到警署後的情況，但很少提及他們被捕的罪名，或被補前曾否反抗、嘗試毆打警察等，這些行為和事情，均直接影響警務人員拘捕時所用武力。

於愷絹回應稱，曾要求與警方會面，但至今都未被接觸。組織會將報告遞交予聯合國相關機構跟進，同時繼續呼籲歐美等國家制裁香港，停止提供催淚彈及橡膠子彈等武器，並繼續要求政府成立獨立調查委員會，調查警方執法有否濫權。

本文章由德國之聲授權提供】

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