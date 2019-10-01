香港首富李嘉誠未響應捐地 陸媒逼他表態

2019-10-01 14:00 世界日報 香港1日電



未跟進富商捐地 陸媒批李嘉誠 (視頻截圖) 分享 facebook

香港四大地產家族日前響應官方主張，由新世界集團領軍捐地，加上稍早新鴻基集團也表態支持，一些內地媒體不但大加讚揚，也將矛頭指向迄今尚未表態的香港首富李嘉誠。

香港01報導，針對李嘉誠呼籲執政者對未來主人翁網開一面說法，官媒《人民日報》9月13日刊文回應，香港地產商是時候釋放最大善意，不應搞囤地居奇。文章呼籲港府應積極有為，干預住房等民生問題。針對官方這一號召，香港四大家族的表態卻各有不同。

香港「四大家族」之一的新世界發展（創始人鄭裕彤）宣布，將向特區政府、社會企業或慈善團體，陸續捐出27萬平方米的土地，用於興建公共房屋及相關設施，以回饋社會、緩解香港住房問題。隨後，「四大家族」中的恒基兆業（創始人李兆基），9月27日宣布支持政府回收閒置的農地。而「四大家族」中的新鴻基地產（創始人郭得勝）也表示，原則上支持及歡迎特區政府引用《收回土地條例》，收回農地以加快興建公營房屋。

李嘉誠旗下長實發言人9月28日對上述捐地善舉回應稱，農地作房屋發展完成，可能較長時間才能讓有需要人士受惠，會就這方面再研究核算一下。發言人稱，一直以來，李嘉誠基金會及長實也有以捐款方式，直接支持不同的社會公益項目，目前不打算跟進三家的善舉。

中央社引述中國時政微信公眾號「1號時務局」日前發表文章說，若以香港每平方公尺人民幣25萬元（約3.49萬美元）的房價來算，鄭家捐出的300萬平方英尺土地，總價值至少超過人民幣100億元（約13.98億美元）。也是香港最近20、30年來，第一個主動站出來免費捐地的企業家。

文章更指責李嘉誠家族不願經歷香港經濟波動變化所帶來的陣痛，選擇轉移資產，追逐歐洲市場上潛在的投資收益。這對於那些「貧賤不能移」，必須直面香港經濟波動的年輕人來說，意味著更大的刺激和不滿。