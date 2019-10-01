張曉明缺席慶十一招待會 國安辦接手香港事務？

2019-10-01 13:59 世界日報 香港1日電



港澳辦主任缺席引議，評論：疑國安辦接手香港。 中央社 分享 facebook

中共中央日前舉行十一慶典招待會，邀請台灣及港澳人士出席。香港01引述明報專欄指出，港澳辦主任張曉明缺席，似乎代表主導港澳政策協調的角色，已經移至中央國家安全委員會下屬的國安辦。

據報導，明報中國評論專欄表示，9月28日的招待會由多個部門聯合舉辦，由全國政協主席汪洋致辭，中央外事辦主任楊潔篪主持。多個聯合舉辦活動的部門最高級官員，連全國人大副委員長王晨、副總理孫春蘭、胡春華等官員也參加了活動。

但央視播出畫面，卻不見港澳辦主任張曉明，反而「排名第一的副主任宋哲安坐席間。在香港如此紛亂的敏感時刻，如果張曉明真的缺席這樣重要的場合，向外傳遞了什麼樣的信息呢？」

文章認為，中共建政70周年期間，此活動可能是港澳辦唯一有機會參與的活動，張曉明缺席值得深究原因。尤其張曉明最近一次露面是在9月中，陪同澳門候任特首賀一誠見國家主席習近平和國務院總理李克強，健康應無問題。

文章說，就算中共中央因為反送中風波感到不滿，但以中共慣例，即使官員犯錯，甚少臨陣易將，通常待風波平息後才會秋後算帳。

文章說，另一可能性，則是傳言指負責協調港澳政策的工作，已由港澳辦改為中央國家安全委員會下屬的國安辦負責。