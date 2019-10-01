91歲李嘉誠婉拒參加港府慶十一代表團 長子代表

2019-10-01 13:58 世界日報 香港1日電



李嘉誠年齡為由未參加慶十一代表團 長子李澤鉅隨團到北京 (取材自香港南華早報) 分享 facebook

消息人士指出，香港首富李嘉誠以年齡為由婉拒參加慶十一代表團，由長子李澤鉅跟隨特首林鄭月娥率領的代表團到北京。

香港南華早報9月30日引述消息稱，李嘉誠是幾個月前獲香港政府邀請參加北京70周年十一活動。但91歲的李嘉誠以年齡為由，決定不北上。

香港01報導，長實企業事務總監班唐慧慈9月30日上午透露，「長江實業暨長江和記主席李澤鉅先生，現時正身在北京，出席國慶70周年活動。」

據報導，李嘉誠日前再就香港反修例示威事件的表態視頻流出。網路流傳的視頻顯示，李嘉誠出席大埔慈山寺一個活動時說，希望執政者能對「未來主人翁」網開一面。李嘉誠表示，雖然法律與人情有衝突，但希望大家能為對方想一想，「好多大事都可以化為小事」。大埔慈山寺發言人證實，李嘉誠於9月8日曾到訪，與信眾一起為香港祈福，並稱李嘉誠對近來社會暴力升級，感到非常擔心。

南華早報還引述消息稱，前九龍倉集團主席吳光正也受邀參加北京的70周年活動，但以「個人原因」拒絕前往。

吳光正在這次反送中運動也捲入風波。香港知名商城海港城是九龍倉集團拆分出的九龍倉置業公司旗下資產。今年8月，海港城門前的「五支旗杆」上懸掛的中共五星旗被抗議者拆下並扔入大海。

此外，海港城在反送中運動中還曾貼出「盡力確保場內顧客安全，除非有罪案發生，警察請勿進入」的告示。多起事件已經讓海港城陷入到輿論的風暴中心。《環球時報》發文抨擊海港城「有嚴重的向極端示威者磕頭的嫌疑」。