8月遊港旅客大跌近4成 業界憂「寒冬」至年底

2019-10-01 13:56 世界日報 香港1日電



8月旅客大跌近4成 業界料寒冬持續至聖誕仍未完 中國新聞社 分享 facebook

中美貿易戰及反修例風波夾擊下，香港旅遊業嚴重受挫，業界料旅遊業寒冬將持續至年底耶誕假期仍未完。

香港經濟日報報導，旅遊發展局昨公布8月訪港旅客數字，錄得359萬人次，按年大跌近四成；內地旅客由7月416萬人次大跌33%至8月278萬人次。8月整體過夜旅客人次也大減46%，過夜內地客更大跌五成，僅約107萬人次。

據報導，香港專業導遊總工會理事長余莉華表示，來港內地團已由年初高峰每日逾100團，減至9月每日僅8至10團，黃金周更有不少旅行社一個團也沒有，預計情況將持續差。以她了解，有約20名員工的旅行社，最近減了近九成人手，只剩兩人處理一些外遊團及本地團的文書工作，但暫未聽聞有公司結業，不過業界相當擔心這個「寒冬」何時才可終結。

旅遊業議會主席黃進達也指現雖已是十一黃金周，縱使酒店業已把房價大減，但入住率仍低，業界營運持續惡劣，如客源不回升，擔心將陸續有旅行社會倒閉，呼籲業主減租，助業界度難關。

報導稱，立法會旅遊業界議員姚思榮也說，業界初步數字顯示9月訪港旅客按年跌約三成，較8月稍緩和，主因是暑假期間以家庭客為主，因香港示威衝突下顧及家人及年幼子女安全取消來港，但9月則以來港參展的商務客為主，他們較難取消行程，但就縮短留港日數。除非香港衝突減少或甚至不再出現，否則旅遊業至年底耶誕亦難以復甦，縱使香港首8個月整體訪港旅客人次按年上升，但估計總結全年數字時難免大跌。姚建議港府讓機管局及港鐵減飛機泊位費和鋪租等，助航空公司、酒店及零售業度難關免出現裁員潮。