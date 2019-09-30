何韻詩遭潑漆 徐國勇譴責：不容許暴力

2019-09-30 11:04 中央社 台北30日電



蘇貞昌接受訪問時，對何韻詩遭潑漆一案表示「非常憤怒且不以為然」。記者柯毓庭／攝影 分享 facebook

香港歌手何韻詩昨天來台遭潑漆，警逮兩嫌送辦。行政院長蘇貞昌和內政部長徐國勇今天同聲譴責，並說台灣絕不容許自由民主遭破壞，呼籲欲以身試法者要知所節制。

中央災害應變中心今天上午進行颱風米塔第4次工作會報和會後記者會，蘇貞昌和徐國勇都到場視導。

媒體會後聯訪詢問如何看何韻詩遭潑漆一事。蘇貞昌表示，在台灣看到這樣的事情，自己非常的憤怒，也非常不以為然。

他說，台灣是自由民主法治國家，絕不容許任何人用暴力和不法手段做人身侵害，且昨天是合法遊行，卻在光天化日、公然採訪時，竟然有有前科暴徒計劃性施暴，非常不可容忍。

蘇貞昌指出，近年來警方的犯罪偵查、預防和遏止能力都大大提升，昨天也當場逮捕犯嫌，將他們繩之以法，希望所有欲以身試法或利用台灣自由民主進行破壞的惡徒，要知所節制，台灣絕不容許自由民主遭破壞。

媒體追問台北市長柯文哲提到，中國國民黨和民主進步黨若撇除統獨，兩者都差不多，只是前者餐桌禮儀比較好。蘇貞昌表示，民進黨多少人是一代一代不惜犧牲個人自由，以爭取打破國民黨當年的威權統治，如今才能走到民主自由開放，民進黨政府也盡責維護台灣主權，維護在國際有一席之地，不容任何人恥笑或講風涼話。

由於何韻詩遭爆是以觀光名義入台，依規不得參加其他活動。對此，徐國勇也說明，昨天第一時間獲知就要求警政署嚴肅、嚴格對待，不容許暴力分子用暴力行為妨害人民合法權利行使，警方也迅速逮捕兩嫌，依法偵辦。

徐國勇指出，「公民與政治權利國際公約」已內國法化，外國人來台可參與合法集會遊行；其次，何韻詩入台時也有報備要參加台港大遊行，為合法範圍；最後，何韻詩雖持加拿大護照，但也具港澳公民身分，參與遊行屬合法。

至於中國學者李毅來台卻遭強制驅逐。徐國勇表示，李毅來台主張武統台灣，這違反國際公約，且明白破獲國家安全、侵門踏戶，當然要驅逐出境，兩者狀況完全不同。

何韻詩昨天參加台港大遊行遭潑漆，警方逮捕兩名現行犯胡志偉及梁太富，今天完成筆錄後，將依涉嫌公然侮辱、強制、毀損罪和妨害集會遊行送台北地檢署偵辦。