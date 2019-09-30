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中共建政70周年前夕 香港示威抗議更烈

2019-09-30 11:12德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）根據港媒《香港01》，《明報》和《星島日報》，香港防暴警察與示威者在29日晚間多次爆发激烈衝突，大批示威者在金鐘及灣仔一帶被捕，部分人士在衝突期間受傷，也有記者誤中流彈。

示威者在未申請不反對通知書下，從銅鑼灣崇光百貨外的軒尼詩道，遊行至金鐘政府總部。晚間，警民暴力衝突加劇。示威者在地面放火，以火焰當路障。也有抗議者扔出汽油彈。同時，地面有大量磚塊被挖走。

警方則出動水炮車和催淚彈，橡膠子彈和布袋彈，速龍小隊大規模圍捕示威者，估計有逾百人被捕。此外再次有警員喬裝示威者卻被包圍，向天開槍轟實彈示警。

"明報"報導，香港醫管局表示，截至昨晚10時半，共有21男4女送院，一名女子傷勢嚴重，另一名男子已出院，其余23人情況穩定。傷者年齡介於18點到67歲間。

《南華早報》報導，一名39歲的印尼記者英達（Veby Mega Indah）在30日的衝突中被射中。她對南華早報表示，她當時穿著裝備與其他記者站在一起，她聽見有人喊「不要開槍，我們是記者」，但是警察依然開槍，她右眼中彈。她目前還不清楚是被布袋彈或橡膠子彈打中，但是右眼接近眉毛處需縫三針。

港府晚上发聲明，批評示威者在街道上及向港鐵站內和旺角警署投擲汽油彈，對在場警務人員，港鐵職員及市民的人身安全構成嚴重威脅。政府发言人表示，示威癱瘓多區交通，嚴重影響市民生活，也有強烈譴責激進示威者損毀大量公物及多個港鐵站設施的嚴重違法行為。

「全球連線遊行」氣氛緊張

29日，香港網民发起 "全球連線，共抗極權" 游行活動，整個港島氣氛緊張。中午12時過後已有大批防暴警駐守在崇光百貨之外，另有一輪水炮車及"銳武"裝甲車在政府總部內戒備，兩輛水炮車及兩輛銳武裝甲車亦抵達中聯辦戒備。

延伸閱讀: 香港抗議繼續 各地“撐港反極權”

德國之聲記者了解到，示威者這天的遊行沒有向警方申請。警方在民眾起步前就早早发射多輪催淚彈，但參與者走避以後又再迅速重新聚集，繼續游行往政府總部，人潮擠滿主要行車道。許多店鋪與公共場所都提早關閉。

世界的其他地方，諸如台北、巴黎、柏林、紐約、基輔和倫敦在內的多個大城市也都舉行支持香港示威者的遊行。

夏立民/羅法（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

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