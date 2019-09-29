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港警猛放催淚彈 反送中衝突再升級

2019-09-29 23:43聯合報 香港特派員李春／香港報導

香港反送中示威活動昨引發警民激烈衝突，圖為防暴警察在金鐘政府總部附近壓制、驅散示...
香港反送中示威活動昨引發警民激烈衝突，圖為防暴警察在金鐘政府總部附近壓制、驅散示威者。 （路透）
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香港反送中風波持續，網上發起「全球反極權大遊行」，昨有大批示威者響應，因是未獲警方不反對通知書下遊行，警察在遊行前已拘捕示威者並施放催淚彈。其後警民衝突升級，在銅鑼灣、灣仔和金鐘三地示威者與警察交鋒。

今次警民衝突相當激烈，示威者在多處縱火，有外國傳媒女記者右眼被警察防暴槍擊中受傷，又傳出有蒙面便衣警察被示威者包圍時朝天開槍。

響應網上發起「全球反極權大遊行」，香港示威民眾下午二時半在銅鑼灣崇光百貨集合，由銅鑼灣經灣仔，遊行至金鐘政府總部。

中午起，已有大批防暴警在銅鑼灣布防，其後警察在銅鑼灣東角道、駱克道一帶戒備和對行人搜身。中午一時半，警察已開始有用黑布蒙面，警告現場人士屬非法集結，籲盡快散去，否則驅散。其後遊行未正式開始，警方已多次施放催淚彈。

在灣仔地區，警民衝突特別激烈。在軒尼詩道，下午已有示威者向一間美心集團擁有專營權的咖啡店外牆塗鴉，用鐵枝敲打外牆，破壞店外射燈。還有人打爛灣仔站出入口玻璃，向港鐵站警察投擲汽油彈和磚頭。還有人燃燒垃圾埇等雜物，現場一度火光熊熊。

警方速龍小隊和防暴警察一度衝出驅散示威者，發射防暴槍和催淚彈，其後又上到灣仔電腦城對面的行人天橋，向地面群眾開防暴槍及催淚彈。

傍晚約五時，警察在天橋上追捕示威者，一名外籍女記者疑被橡膠子彈或布袋彈射中右眼，受傷倒地。現場消息說，受傷女記者屬印尼傳媒。

傍晚六時前，有至少十名喬裝示威者的蒙面警員，與防暴警員一起在軒尼詩道近修頓球場附近推進防線，其後退到港鐵灣仔站內。期間曾有喬裝示威者的警員被大批示威民眾包圍，警員向天開一槍示警，無人受傷。

入夜後灣仔的軒尼詩道，示威者與防暴警察對峙和衝突，有人向警察防線投擲多枚汽油彈。警方在菲林明道天橋築起防線，從兩邊發射催淚彈驅散，同時向銅鑼灣方向推進和開防暴槍射擊。

在金鐘，防暴警與示威者在太古廣場對面對峙，連環發放多枚催淚彈。示威者未有散去，並用雨傘築起防線，又將催淚彈扔回警察，以及用疑似汽油彈和燃燒彈還擊。警員舉起長槍指向示威者，並發射布袋彈。傍晚警方再度於金鐘出動水炮車，噴射藍色水驅散人群，後抵銅鑼灣鵝頸橋，向燃燒的路障射顏色水。

反送中香港

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