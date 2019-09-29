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警斥「世上沒火魔法師」 哈利波特裝扮示威者向政總擲物

2019-09-29 20:45香港01 記者韋景全／報導

一名示威者身穿酷似著名電影作品《哈利波特》中「霍格華茲魔法學校」的巫師服，手持掃...
一名示威者身穿酷似著名電影作品《哈利波特》中「霍格華茲魔法學校」的巫師服，手持掃把現身金鐘前線，其間曾向政府總部投擲物品。 記者盧翊銘／攝影
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有網民今日（29日）發起遊行，計劃由銅鑼灣崇光百貨外的軒尼詩道，遊行至金鐘政府總部，惟遊行未獲警方不反對通知，警方曾舉藍旗，警告在場人士正在參與未經批准的集結，或會遭檢控。期間，防暴警察與示威者多次爆發激烈衝突，有激進示威者投擲汽油彈。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥早前曾稱：「我哋依家唔係玩角色扮演遊戲，呢個世界裡面係冇火魔法師架，我哋見到就只有縱火狂徒。」今日（29日）有示威者身穿酷似著名電影作品《哈利波特》中「霍格華茲魔法學校」的巫師服，手持掃把現身示威現場，並曾向政府總部投擲物品。

今日下午在金鐘及灣仔一帶，防暴警察與示威者再次爆發激烈衝突，有示威者向警方防線、政府總部及灣仔港鐵站投擲汽油彈，防暴警察亦施放大量催淚彈、布袋彈、海綿彈及橡膠子彈，現場消息指一名印尼籍女記者中彈受傷。

香港01》記者發現，一名示威者身穿酷似著名電影作品《哈利波特》中「霍格華茲魔法學校」的巫師服，手持掃把現身金鐘前線，其間曾向政府總部投擲物品。

警方早前於Facebook發文，指投擲汽油彈最高會被判處終身監禁，貼文又稱：「火魔法師？其實係違法同自私！」警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥早前曾表示，縱火罪為嚴重罪行，最高可判終身監禁，並稱：「我哋依家唔係玩角色扮演遊戲，呢個世界裡面係冇火魔法師架，我哋見到就只有縱火狂徒。」

警察公共關係科總警司謝振中曾表示，任何形式的縱火，甚至使用汽油彈傷人，是非常嚴重的罪行，可以被判處終身監禁。即使只是藏有汽油彈，已可判處最高十年監禁。

一名示威者身穿酷似著名電影作品《哈利波特》中「霍格華茲魔法學校」的巫師服，手持掃...
一名示威者身穿酷似著名電影作品《哈利波特》中「霍格華茲魔法學校」的巫師服，手持掃把現身金鐘前線。 記者鄭榕笛／攝影
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延伸閱讀：

【警方記者會】網傳示威者用氯氣彈消防關注 警：世上冇火魔法師

【9.21元朗示威】示威者掟汽油彈誤燒自己 背部著火及時脫衣

文章授權轉載自《香港01》

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