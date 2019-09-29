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何韻詩遭潑漆 一名現行犯為統促黨成員

2019-09-29 18:41中央社 台北29日電

民間社團、學生、在台港生等團體今天舉辦「台港大遊行：撐港反極權」活動，出席的香港...
民間社團、學生、在台港生等團體今天舉辦「台港大遊行：撐港反極權」活動，出席的香港藝人何韻詩在舞台前接受媒體訪問時，突然後方有一位人士對她潑紅色液體。記者陳柏亨／攝影
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香港歌手何韻詩今天下午參加台港大遊行活動遭人潑漆，警方現場逮捕兩名現行犯，其中一人為統促黨成員；警政署長陳家欽表示，將組專案小組依違反組織犯罪防制條例嚴辦。

台灣多個公民團體下午在北市濟南路一段及中山南路等路段舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會活動，何韻詩下午受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕涉案胡姓男子和同夥梁姓男子，帶回派出所偵訊。

據了解，兩名犯嫌為潑漆的62歲胡姓男子和同夥53歲梁姓男子，都是大陳島鄉情文化促進會成員，胡男同時也是中華統一促進黨自忠黨部榮譽主委。

不過，統促黨一名幕僚接受中央社記者電話訪問表示，黨主席張安樂日前就告誡黨內成員勿對此遊行滋事，雖然涉案胡男為統促黨成員，梁男則尚待確認，但據知這兩人是以大陳島鄉情文化促進會成員身分行動，和統促黨無關。

對此，警政署下午也召開記者會表示，陳家欽表示，「929台港大遊行：撐港反極權」活動為合法集會遊行，政府也給予保障，針對何韻詩被突襲潑漆一事，警方已將兩嫌依現行犯逮捕，除予以譴責外，也會加以嚴辦。

陳家欽指出，涉案犯嫌具有政黨重要幹部身分，針對這次暴力行為策劃、參與者和是否教唆問題，已請刑事局和台北市警察局共組專案小組，將依違反組織犯罪防制條例予以嚴辦，絕不容許有漏網之魚。

他同時指出，內政部長徐國勇也指示警方，針對此案要加強偵辦。

陳家欽說，由於新竹市、台南市、高雄市和台東縣今天同時也有相關活動進行，已要求各縣市警方加強活動維安，不容許暴力事件破壞集會遊行，違者嚴懲。

民間社團、學生、在台港生等團體今天舉辦「台港大遊行：撐港反極權」活動，出席的香港...
民間社團、學生、在台港生等團體今天舉辦「台港大遊行：撐港反極權」活動，出席的香港藝人何韻詩在舞台前接受媒體訪問時，突然後方有一位人士對她潑紅色液體。記者陳柏亨／攝影
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