何韻詩遭潑紅漆 警方加強近身保護

2019-09-29 17:44 中央社 台北29日電



民間社團、學生、在台港生等團體今天舉辦「台港大遊行：撐港反極權」活動，出席的香港藝人何韻詩在舞台前接受媒體訪問時，突然後方有一位人士對她潑紅色液體。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 香港歌手何韻詩今天下午參加「929台港大遊行：撐港反極權」活動，受訪時突遭蒙面男子潑紅漆，警方現場立即逮捕涉案2嫌並帶回偵訊，同時也加派警力就近保護何韻詩。

台灣多個公民團體下午在北市濟南路一段及中山南路等路段舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會活動，活動自下午3時起至晚間8時30分結束，台北市警察局原規劃800名維安警力，評估後調整為400名警力。

參與活動的何韻詩在下午近3時許接受媒體聯訪，卻突然遭一名戴黃色安全帽和蒙面的不明人士從她後方潑紅漆，造成何韻詩的頭髮和上衣都是紅漆，身旁的媒體記者也連帶受波及。

潑漆犯嫌和一旁同夥欲逃離現場之際，隨即遭警方逮捕，並帶回派出所偵訊，已知犯嫌分別為潑漆的62歲胡姓男子和同夥53歲梁姓男子。

台北市警察局中正第一分局分局長沈炳信召開記者會對外說明，警方於案發現場迅速逮捕2嫌，目前還在製作筆錄以釐清犯案動機，至於是否提告部分，正和何韻詩取得聯繫、確認，同時針對受害人數查處中。

沈炳信說，事前曾派人聯繫何韻詩確認是否要近身保護，她予以婉拒，但經此事件後，已加派警力在旁保護。