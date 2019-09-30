香港抗議繼續 各地「撐港反極權」

2019-09-30 00:07 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）雨傘運動五周年紀念翌日，香港網民发起"全球連線、共抗極權"游行活動，整個港島氣氛緊張。根據"香港01"報道，游行計劃是由銅鑼灣崇光百貨外的軒尼詩道，游行至金鐘政府總部。

警方已經全副武裝嚴陣以待，中午12時過後已有大批防暴警駐守崇光外，另有一輪水炮車及"銳武"裝甲車在政府總部內戒備，兩輛水炮車及兩輛銳武裝甲車亦抵達中聯辦戒備。在銅鑼灣怡和街等地，警察動用了催淚彈和胡椒噴霧以驅散人群，游行期間也有多名"黑衣人"被警方帶走。

而據路透社消息，香港特區政府宣布，特首林鄭月娥周一將離開香港前往北京參加10月1日舉行的中華人民共和國成立70周年慶祝活動，這也意味著她將不會出席港府舉辦的升旗儀式和國慶酒會--相關活動將會和今年的"七一"慶典一樣，在室內進行。

特首辦公室還透露，跟隨林鄭月娥前往北京的還有一個由香港各界人士組成、成員超過240人的代表團。在參加完北京舉辦的慶典活動之後，她將於當天傍晚回港。

"傘運"五周年紀念的次日，預計到還會有更多的示威活動舉行，在銅鑼灣的很多商鋪都提早關門，地鐵也部分限制運營。

在新界的一家購物中心，"反送中"示威者高喊反政府口號；而在太平山頂，則有支持中國的示威者身穿紅色T恤衫，頂著烈日高唱中華人民共和國國歌。

一位自稱Angela的中年婦女在接受路透社采訪時表示，如果政府采取武力措施，她也不反對。臉頰上貼著中國國旗貼紙的她說："我們已經夠寬容了。這些暴徒都給我造成了心理陰影，讓人感覺出門就會不安全。"

據港媒報道，香港康文署宣布，灣仔區維多利亞公園的游泳池、網球場和草地滾球場及香港中央圖書館已提早關閉，同區或其他有可能受影響地區的文體設施或於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。

各地"撐港反極權"

示威者在周日发起"全球反極權"大游行，呼籲各國民眾在當天一起上街，表達對香港"反送中"的團結，向港府施壓。據悉包括台北、巴黎、柏林、紐約、基輔和倫敦在內的多個大城市都會舉行相關游行。

「929 台港大游行--撐港反極權」活動下午三點在台北立法院濟南路上登場，現場細雨紛紛，仍然有許多人穿著雨衣、撐著雨傘到場聲援。

台北的游行由香港歌手何韻詩接受記者聯訪開場。 然而就在她接受記者聯訪時，意外有頭戴頭盔、做示威者裝束的反對者從後方朝她傾倒紅色油漆，犯案後隨即逃離。

何韻詩不顧頭发上沾黏的紅色油漆，繼續站在鏡頭前面鎮定做出回應: 「這個很明顯可以看到親中人士非常低的質素。 我們在香港其實每天都在面對這樣的威脅，我們香港很多的社會運動人士其實每天都在面對這樣的狀況。 這很明顯是打壓和恐嚇。 我覺得你可以很明顯看到，香港人面對這種狀況是不會因此被嚇怕的。 」

台北的聲援活動由台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣青年民主協會、台灣學生聯合會等二十余個團體发起。 在上午的行前記者會當中，四個发起團體发言人表示，目前已有近200個團體聯署聲援此次游行。

除了台北之外，在新竹、台中、台南、高雄等地都有團體发起聲援活動。 鼓山高中前學聯會副會長葉柏廷接受德國之聲采訪時表示，一開始關注到這個議題是六月時，有許多同學的Instagram的限時動態都在分享香港的事件，大頭貼也換成紫荊花，讓他也注意到香港的事件。 他說，雖然許多長輩都勸告年輕人不要參與政治，但是他发現，學生的身分可以有效影響政治人物的決定，「如果想要為人權发聲的話，學生是很有用的群體... 學生不光只有讀書，在學校裡面做好長輩們所謂的學生的本分，其實學生可以做到的力量很大。 」

中山女高的高三生葉子寧則是自发性的在學校的公共空間擺放連儂牆。 她說，六月時有很多同學關注香港，但是她也注意到隨著新聞的熱度下降，大家的注意力也慢慢轉移，她希望可以透過擺放連儂牆、鼓勵同學用便利貼留言的方式，提醒同學香港的運動還沒有結束。 此外，她也希望可以用同樣的方式激发同學討論台灣的人權議題，例如李明哲的近況等。她說，自己關注的議題很多，而關注這些議題都需要立場，難免會因為和家人或朋友立場不同而鬧不愉快。但是她期望可以透過持續溝通來化解，或是將自己的生活與關注議題的行動分開，來改善與他人的關系。

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