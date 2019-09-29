反送中運動近4月 想移民港人增5成 1.2萬人申請良民證

2019-09-29 18:39 世界日報 香港新聞組／香港29日電



反修例運動持續近4個月，向警方申請良民證的人數增加，今年6月至9月的申請總數較去年同期增近五成，按月增幅亦有上升趨勢，由6月升12%，增至8月的54％。有30多歲年輕夫婦說「之前發夢都沒想過移民」，他們「不想下一代生活在不安定的地方」，開始走訪不同移民講座、展覽，探索「後路」；有升學顧問則說，為中小學子女安排海外升學並趕在今年入學的父母近月趨增。

明報報導，從事工程業的黃氏夫婦早於6月一起上街反對政府修訂《逃犯條例》，自言是「和理非」的二人對政府大為失望，萌生移民念頭。

據報導，黃氏夫婦未有孩子，但有打算生育，正為兒女的未來擔心。「香港現在未必很差，但10年後會怎樣？」他們初步計畫先取得歐盟護照，繼續在港工作，一旦香港變得不宜居住，他們便有「後備方案」。

子女剛到外地升學的林太說，近月反修例事件影響她對香港前途的信心，令她萌生移民念頭，希望給自己和下一代多一個選擇。

報導稱，任何人如欲申請移民，皆要提交俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明。根據警方數據，自6月至本月26日，無犯罪紀錄證明書申請數目共有1萬2334宗，較去年6月至9月的8293宗增加48.7%。

信睿環球董事司徒詠怡稱，近期申請移民人數增加，但未有確實增幅。此外，海外升學的查詢及申請近月亦增加。升學中心英識教育創辦人陳思銘稱，有家長說有感社會、學校氣氛差，認為不再是孩子成長的最好地方，希望盡快送走子女，透過其公司辦理申請今年入學的人數，在過去3個月按月遞升，以中小學為例，單是8月申請並在9月入學的有55人，去年同期只有15人，多了2.5倍。