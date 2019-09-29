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炮台山撕連儂牆釀衝突 數名口罩漢持棍揮拳打街坊

2019-09-29 10:18香港01 記者賴南秋／報導

衝突後，現場遺下大量垃圾。香港01記者賴南秋／攝影
衝突後，現場遺下大量垃圾。香港01記者賴南秋／攝影
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今日（29日）凌晨零時許，炮台山港鐵站A出口連儂牆，有數名戴口罩大漢到場撕紙破壞，附近市民目睹並拍攝過程，及後數名大漢一度包圍地鐵站外一名市民，其他街坊則衝前協助欲制止，期間被大漢以鐵通及手襲擊。

數名口罩漢炮台山站外撕紙　街坊隔空對罵

片段可見至少約五名戴口罩男子，炮台山港鐵站外破壞連儂牆，其中一名藍衫男子手持疑為鐵通協助清理，一批街坊則於馬路對面觀察拍攝。數人撕紙約數分鐘後，有市民於安全島欲拍攝，旁人則提醒勿走近，「捱打架咋，唔好傻啦！」持鐵通的男子則作狀欲上前，兩群人一度隔叫對罵，有份撕毀連儂牆的白衫口罩漢則挑釁「你過黎啦！」。

鐵通襲擊街坊　市民疑被搶手機

及後數名撕紙漢疑欲離開，突走到炮台山地鐵站前，包圍一名市民，數名街坊則衝前協助，並大叫「停手」；雙方一度起爭執，其中一名灰衫戴口罩漢用紅色物件襲擊一名前來協助的男子，其他人則高呼「黑社會！」及後有女子邊拍攝邊叫「廣東話講正啲啦！」該批口罩人隨即轉身欲襲該名市民，藍衫男子更揮動手上鐵通、疑欲追打該名女子，該枝疑為鐵通打向地上斷成兩截，同時，另一名光頭口罩男則揮拳打向在場一名市民頭部，邊打邊叫「Ｘ你ＸＸ！」市民高呼「唔好打啊！」有人以噴霧噴向數名施襲人士，口罩人及後再度離開。而該名被打市民此時發現手機疑被該批人士搶走，上前欲取回電話，再被數人揮拳襲擊，該名男子高呼「我乜都冇做過！」欲取回電話但不果。

案件列襲擊致造成實際身體傷害

救護員接報到場，發現有一名男子受傷，部分人手部留下明顯傷勢，由救護車送院治理。而警員在附近兜截，惜最終無果。警方表示，今日凌晨零時24分，一名31歲姓翁男子於上址疑因目光問題，與四名中國籍男子爭執，其間四人懷疑以手襲擊翁男後逃去。警方接報到場，經初步調查，案件列襲擊致造成實際身體傷害，交由東區警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。翁男受傷，清醒被送往律敦治醫院治理。

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文章授權轉載自《香港01》

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