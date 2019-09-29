觀察站／從雨傘運動到反送中…5年蛻變 港人爭自由

2019-09-29 00:32 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春



昨天是香港雨傘運動五周年，一些香港市民在金鐘等多處重建「連儂牆」。 （法新社） 分享 facebook

先要說一組時間數字與概念，所謂雨傘運動，來自二○一四年九月廿八日下午五時五十八分香港警察施放催淚彈，示威者撐起雨傘抵擋起，到同年十二月十五日警察清場結束，歷時七十九天，被稱為占領運動或雨傘運動。

五年後的九月廿八日，因修訂逃犯條例而起的反送中運動，由六月九日百萬人大遊行起計，已歷時一百一十二天，暫時還看不到抗爭隧道的盡頭在哪裡。

就在香港人紀念雨傘運動的這天，包括旁觀研究的學者、反送中運動的積極參加者，都在討論兩場運動的關係，有人說雨傘是前因，反送中是後果；有人說沒有因果關係，那是一種傳承；還有人說完全沒有關係，雨傘運動的主角是反送中的配角，是兩種不同的運動。

拿兩次運動作比較的人很多，最直觀的是，五年前的雨傘運動，標誌物真的是雨傘，但今天的反送中運動，勇武哥勇武姐講究的是「裝備」，標誌物是一套包括頭盔、防毒面具、口罩等等。這標誌物的不同，來自於當年那八十七顆催淚彈已是小兒科，現在催淚彈已以千計，還有更凶惡的布袋彈、橡膠彈等。當年拘捕示威者以百計，只是這次零頭。

雨傘運動與反送中運動的不同太多了，比如當年的示威遊行二三十萬人就不得了，現在動輒就是百萬人上街。而當年警民衝突一次就是大事，反送中一次又一次的大規模警民衝突，民眾也見怪不怪。

研究兩件事的關係，除了看其外在的不同，最好是找到兩次運動的普通但熱心的參加者，請他們來說說。問出兩種看法，值得揣摩，說起當年雨傘運動，一唱粵語歌「海闊天空」，大家熱淚盈眶，這回沒人要唱，唱的都是「榮光歸於香港」。兩首歌有何不同，兩場運動就有何不同。

有位當年中學生身分參加，這回是大學生身分，說回想雨傘運動的散場，是種恥辱，當年熱心普選，參加運動是為「俾啲掌聲自己！」（給自己掌聲），現想來是小資情調，背後沒人充「大台」發號施令，今天參加的是時代革命，參加的都是「手足」。

還有人說，今天人人都在喊「光復香港」，其實沒什麼人關心雙普選，但要光復的到底是什麼，沒人說得清。最新的運動定義，是香港中文大學學者周保松「自由之夏」論，很多人認同，香港示威者追求的，基本上是自由二字。香港人從來都同意香港有法治沒民主，但香港百年來都自由，今天如此的風雨飄搖，香港人特別是香港的年輕人，要緊抱的是什麼樣的自由呢？