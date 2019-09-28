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最新／挖台邦交國傷害台灣也助蔡英文？王毅：這什麼邏輯？

香江風情／反送中求解 港府收地富商捐地

2019-09-28 00:23聯合報 香港特派員李春

香港反送中抗爭持續，北京認為高房價是香港年輕人不滿主因，但與反送中示威者堅持的「...
香港反送中抗爭持續，北京認為高房價是香港年輕人不滿主因，但與反送中示威者堅持的「政治問題，政治解決」，完全不同。 （法新社）
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雖然建制的極左派和在野的激進派，還在那邊喊打喊殺，但香港和風微現，過去數日兩件大事展示這一風向：一是特首林鄭月娥主導的社區對話，試圖在溝通中求變；一是陸港兩地、官商兩邊圍繞土地房屋而起的動作連連，其中香港新世界地產宣布捐地三百萬呎（約八點四萬坪）農地，給政府或社會企業興建房屋，緩解港人居住之困，連日惹議。

新世界是香港四大地產商之一，目前由第三代鄭志剛打理，突然宣布捐地，顯示新掌門與爺叔們風格就是不同。鄭志剛加入家族事業時，就參與青年廣場項目，對青年事務興趣甚濃，捐地不是一時腦熱。

但這事要從大背景來看，兩個主要背景：一是反送中運動陷於僵局，港府有意出手解決「深層次矛盾」，林鄭月娥上任就想找地造屋，最後選了個填海造島的計畫，但那是一盆代價不菲的遠水。於是港府最近在吹風，施政報告將會強調雙軌增土地供應，一是由土地共享先導計畫明年首季接受申請，二是要強力實施「收回土地條例」，未來五年將收四百公頃地。

第二個背景，是「地產霸權」之爭。香港首富李嘉誠說了一些同情年輕人的話，北京有人很不高興，於是有小粉紅群起口誅、官媒接力筆伐，然後說香港今天的運動，來自「地產霸權」。香港建制政黨和極左派人物響應號召，採取動作給港府和業界壓力。

上述兩個背景，帶來兩種可能的前景。首先是，捐地給港府和地產業界壓力。捐地動作以前就有，香港地產老二恒基地產二○一三年曾提出捐地建青年宿舍，最後為港府婉拒，新鴻基地產二○一五年也曾捐地，但地塊稍小。目前另外幾家大地產商，有些進退維谷，不知跟捐是好是壞。

港府對捐地，沒有大喜過望，港府發展局局長黃偉綸直接說，三百萬呎農地相當於卅公頃土地，若港府做足土地供應專責小組提出的各種土地供應建議，可新增三千公頃土地，發展商捐地雖是好事，但並不影響政府在多管齊下策略下，全力開拓土地的措施。

香港財經界卻有擔心，房地產本有市場規律，現在成了政治，一旦可建屋土地暴增，則地價急挫，如果再拖得樓價狂瀉，經濟也就垮了一半，香港沒有另一場運動，也會崩盤。

另一個前景，是北京、港府、建制、商界，都把北京要求的「止亂制暴」，押寶於炮轟香港「地產霸權」、興建公營房屋等上面，香港反送中運動的參加者們，即使是溫和的「和理非」也不接受，他們直言，「五大訴求」沒一個跟地產樓市有關，目前是政治訴求，只能政治解決。要是真如其所說開錯了藥，那就繼續各說各話到何時才了？

反送中香港

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