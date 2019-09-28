回收784幅私地 港府祭「尚方寶劍」打房

2019-09-28 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／綜合報導



港府廿六日宣布擬收七四八幅私人土地，六八公頃，以發展香港新界的新市鎮工程。圖為粉錦公路附近的一片土地。（中新社資料照） 分享 facebook

香港地政總署廿六日公告，根據「收回土地條例」、「土地徵用（管有業權）條例」等規定，將收回七八四幅私人土地，面積近六八公頃。香港發展局長黃偉綸表示，港府的目標是在未來五年，回收四○○公頃土地。

香港政府開始大手筆收回私人土地，目的是為興建設會住宅或平價住宅，以解決香港長久以來高房價和年輕人買不起房的問題。

財新網指出，此次被回收的土地，將用於發展新界東北部的「古洞北及粉嶺北新發展區」。報導稱，港府此次動用「收回土地條例」大規模收地，可謂近年來為數不多的「大手筆」。上述收回的六八公頃土地中，恒基地產占了七分之一，對此，恒基地產發言人表示，公司樂意配合。

恒基地產由李兆基於一九七六年創立，李兆基家族是香港房地產「四大家族」之一。巧合的是，就在前一天，香港四大地產商之一的新世界，才宣布無償捐地八點四萬坪，興建公屋，以期紓解香港社會房屋短缺的問題。

報導稱，香港大量私人農地被掌握在私人開發商和原居民手中。在房屋供需失衡日益嚴峻的情況下，香港多個政黨、社會團體、專家屢屢提議，港府應加快釋放新界土地。

按「收回土地條例」規定，香港政府可徵用該法例所確立的「公共用途」的私人土地，這項條例被視為港府「奪回」土地供應主導權的「尚方寶劍」。

港府此次大手筆在新界東北部回收土地，被認為是開始對私人閒置土地「開刀」的重要信號，或許將改變香港長久以來土地供應不足的困局。