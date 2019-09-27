「不反對」928集會 3000港警戒備

2019-09-27 12:47 世界日報 香港27日電



不反對928集會 港警3千人待命 美聯社 分享 facebook

香港民間人權陣線發起周六晚上的「九二八反抗威權、迎接黎明」集會，獲警方發出不反對通知書。面對十一前後多場示威遊行與集會，香港警方將部署3000警力嚴陣以待。

9月28日是雨傘運動五周年，民陣說，今次集會要求港府兌現《基本法》中落實普選的承諾，並計畫十一發起遊行，呼籲參加者當日身穿黑衣，指在中共統治下，中國人民受盡折磨打壓，沒有喜慶的感覺。

民陣召集人岑子杰表示，警方批准集會是好的開始，顯示重新尊重市民示威權利，如果當晚的集會安全和平進行，將有利十一遊行申請獲批。民陣當晚會派出30名糾察，維持秩序。

岑子杰也呼籲港鐵，28日當天不要關閉集會附近的港鐵站，以便疏導參與集會人士。他表示，過去激進示威者都不會在民陣集會遊行期間有衝擊行為，相信他們今次亦會堅守原則，至於集會後的活動，他就不宜評論。

警方消息說，警方部署3000警力，警員於本周六至10月2日，將需連續五日上班，最長需要連續36小時執勤。

除這次集會，民陣還發起「十一沒有國慶，只有國殤 」遊行，計畫10月1日下午2點由維多利亞公園起步，遊行往遮打道。民陣為此也向警方申請，警方尚未回應是否反對。

在民陣集會和遊行之外，近日香港還有多個示威活動舉行，28日於葵涌舉行的雨傘運動五周年放映會，29日網民發起又一城罷買日及荃灣中學生集會，30日有由尖沙咀至太子站的「Pepe心心和你拖」及天水圍中學生人鏈活動，10月1日午間中午英國領事館請願活動、尖沙咀黑汽球嘉年華等等。