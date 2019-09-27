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美參眾院外委會通過香港人權民主法案 衝擊香港金融地位

2019-09-27 12:47世界日報 香港27日電

美參院外委會通過「香港人權與民主法案」 可禁止使用美元結算 衝擊香港國際金融中心...
美參院外委會通過「香港人權與民主法案」 可禁止使用美元結算 衝擊香港國際金融中心地位 路透社
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美國聯邦參議院、眾議院的外交委員會25日通過《香港人權與民主法案》，將提交全院審議。該法要求允許制裁中國官員，以及要求國務卿每年評估香港是否具有足夠的自治權，使其得以繼續保持特殊貿易地位。

也香港媒體報導，該法一旦通過，川普政府大致可分兩層次對港實施制裁，包括對違反人權的港府與中國官員制裁，凍結他們在美資產；美方可進一步調整《香港政策法》下香港與美國關係。更強力的則是禁止使用美元結算。如此勢必直接衝擊香港國際金融中心，及中國市場門戶地位。

眾議員史密斯（Chris Smith）、參議員魯比歐（Marco Rubio）等議員皆針對外委會通過《香港人權與民主法案》發布新聞稿；魯比歐敦促國會通過法案並送交總統簽署生效，讓美國與夥伴國家可以要求中國為破壞香港的自由與自治負起全責。

報導指出，香港一直是國際市場與中國市場的接口，這個角色近年在兩地股市設立互聯互通機制、中國企業紛紛赴港上市尤為明顯。美國制裁一旦令香港金融中心角色受損，對中國及外國投資者都是巨大損失。

另據報導，中國國務院港澳辦26日發表聲明，指美國國會「粗暴干涉中國內政、嚴重踐踏國際法和國際關係基本則」。

中國外交部發言人耿爽表示，該案「罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。」外交部駐香港公署要求美國國會停止推動涉港議案，否則必將「引火焚身」。

香港中聯辦以署名負責人發表聲明，表示干涉中國內政的行徑，是注定要失敗，並且對美表達強烈譴責與堅決反對。

報導稱，該法案在6月中由對中立場強硬的共和黨眾議員史密斯及共和黨參議員魯比歐分別在參眾兩院提出。他們希望修改1992年通過的《香港政策法》。

1992年通過的《香港政策法》容許美國把香港視作與中國不一樣的「非主權實體」，在「一國兩制」的前題下，香港享有不一樣的待遇，例如被視作「獨立關稅區」，美國對香港出入口敏感技術以及簽證安排較為寬鬆。

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