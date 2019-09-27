親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

電子台廠大阪徵人時薪比超商低 網嘆：低薪發揚光大

強森策動關閉英國國會，為何「於法不合」？

林鄭紐時撰文：香港仍有未來

2019-09-27 12:48世界日報 綜合報導

林鄭月娥紐約時報撰文：香港仍有未來 歐新社
林鄭月娥紐約時報撰文：香港仍有未來 歐新社
分享

特首林鄭月娥在紐約時報發表署名文章，她提到，對話可以戰勝衝突、可以恢復平靜，並可以在社區內重建信任，「香港還有未來」。

紐約時報25日刊出林鄭撰文文章，文章首先表示，「香港——香港有未來嗎？這不是頭一次有人問這樣的問題。但隨著香港社會面臨第17周的動盪，這個問題正被越來越多地提起」。

她說，「未來自然在過去四個月走上街頭的數十萬抗議者的心目中，未來也是佔用我很多時間的問題」。她指出，在26日晚的首次社區對話中，將是要一起探討的問題，今後還會有很多次這樣的對話，將對這些對話反映的問題進行研究，並轉化為具體行動——共同建設未來。

她透露，「一些解決方案將出現在我即將公布的年度施政報告中，其中將提出大膽的措施應對深層次問題，比如可負擔居所計畫。」

林鄭表示，自第二次世界大戰結束以來的每個十年，香港都曾面臨、也克服了重大挑戰。今年夏天的動盪是又一個變革過程「雖然痛苦，有時壓抑和暴力」，社區對話和她的施政報告都是必要的和解進程的一部分。

關於香港未來的所有討論，她提到，都需要考慮目前的「一國兩制」原則，香港的商界已經明確表示，「一國兩制」的成功施行，是這座城市作為全球貿易、金融、商業、物流中心，以及藝術和文化持續繁榮的決定性條件，令香港在中國具有特殊地位的權利和自由，受到香港《基本法》的的保護。

她坦言，毫無疑問，今夏的抗議活動對香港經濟的近期前景產生了影響，尤其是旅遊業、酒店業、零售業和餐飲業，「明年或多或少有出現經濟衰退的可能」，不過，她稱香港有大量的財政儲備來實施刺激措施，「如果有必要的話」。

她最後表示，「在我的第一次社區對話中，我將暫時選擇作一名聆聽者。毫無疑問，我會受到一些嚴厲批評。但我也希望得到具有建設性的建議，幫助這屆政府滿足公眾的期待，去建設一個更包容、更公平的香港。」

反送中香港

相關新聞

林鄭首場社區對話 新華社：開啟撫平社會傷痕契機

2019-09-27 12:09

十一前夕 香港筆架山現「十一．賀佢老母」直幡

2019-09-27 11:06

首場與民對話 林鄭拒設獨立調查委員會

2019-09-27 12:48

美參眾院外委會通過香港人權民主法案 衝擊香港金融地位

2019-09-27 12:47

「不反對」928集會 3000港警戒備

2019-09-27 12:47

香港抗爭：林鄭月娥是辦對話會還是各說各話會？

2019-09-27 12:40

929台港大遊行 綠營力挺

2019-09-26 23:58

反送中燒進校園 港陸生衝突

2019-09-26 23:58

「不反對」民陣928集會 港警3千人待命

2019-09-26 23:58

港官民對話 林鄭拒設獨立調查機構

2019-09-26 23:58

社區對話 民眾直斥港警指鹿為馬

2019-09-26 21:50

港府首次社區對話 有人提早離場、數百人場外抗議

2019-09-26 21:50

港府主辦「社區對話」 林鄭：仍拒絕成立獨立調查委員會

2019-09-26 20:45

港民怒斥林鄭：搞到全香港天怒人怨 妳必須下台

2019-09-26 20:43

林鄭月娥：現在香港的困難比五大訴求更廣泛

2019-09-26 19:27

雨傘運動5周年 民陣添馬公園集會獲發不反對通知書

2019-09-26 17:20

林鄭月娥《紐約時報》撰文：香港仍有未來

2019-09-26 16:22

美國會通過香港人權法案 陸外交部：粗暴干涉內政

2019-09-26 15:10

大陸官媒開罵後 香港地產商新世界宣布獻地8萬坪

2019-09-26 15:08

港府首場社區對話今登場 林鄭fb喊話：對話總比對立好

2019-09-26 14:48

綠挺反送中打統獨牌 柯營籲國家治理

2019-09-26 14:32

冷眼集／民進黨是挺香港還是拚選舉？

2019-09-26 14:25

聲援929台港大遊行 卓榮泰將率隊參加

2019-09-26 14:24

社區對話今登場 港學者：最後機會與「和理非」和解　

2019-09-26 13:46

美心創辦人長女伍淑清：罷課幕後有黑手

2019-09-26 12:55

港府「與民對話」登場 民間提重組警隊

2019-09-26 12:54

香港美人魚傳說：「盧亭」是港人文化身份的原型？

2019-09-26 12:40

港府首場「社區對話」今晚登場 林鄭：可表憤怒

2019-09-26 10:28

美參眾院外委會通過香港法案 陸批干涉內政揚言將回擊

2019-09-26 09:55

北京瞭望／香港…政治問題經濟解決？

2019-09-15 23:35
看更多

熱門文章

港民怒斥林鄭：搞到全香港天怒人怨 妳必須下台

2019-09-26 20:43

大陸這個縣城人均GDP甩開台灣好幾條街 直逼日本

2019-09-26 16:36

入籍加盟中國男籃？林書豪：我一直在考慮但...

2019-09-27 11:34

大陸官媒開罵後 香港地產商新世界宣布獻地8萬坪

2019-09-26 15:08

兩岸最古老機場熄燈 抗戰時殲滅日本多架軍機 誰還記得？

2019-09-27 10:00

母女在停車場出入口蹲低 遭汽車輾壓慘死

2019-09-27 09:40

十一前夕 香港筆架山現「十一．賀佢老母」直幡

2019-09-27 11:06

美通過「台北法案」 陸外交部：粗暴干涉中國內政

2019-09-26 16:32

美國會通過香港人權法案 陸外交部：粗暴干涉內政

2019-09-26 15:10

美參院通過「台北法案」 國台辦：停止插手台灣問題

2019-09-27 11:24

兒子與女兒吵架賭氣跳河 父親下水營救卻不幸溺斃

2019-09-26 19:47

美通過香港人權法案 中聯辦表譴責與反對

2019-09-26 20:48

是否重建吉里巴斯衛星追蹤站 中國軍方避答

2019-09-26 18:24

林鄭月娥：香港要保持「一國兩制」，而非香港自治

2019-09-26 21:48

林鄭月娥：現在香港的困難比五大訴求更廣泛

2019-09-26 19:27

全球最高橋塔 平塘特大橋合龍

2019-09-27 02:16

陸：閱兵不是秀肌肉 解放軍是打擊台獨的有力力量

2019-09-26 17:14

反送中燒進校園 港陸生衝突

2019-09-26 23:58

強化控管 大陸12月起申辦電話新門號需進行人臉對比

2019-09-27 08:59

反嗆川普 王毅：中國不在威脅下貿談 美別干預香港事務

2019-09-26 18:02

陸「大衣哥」又紅了！上午捐款140萬 下午回家賣廢品

2019-09-26 18:08

中國人最愛吃泡麵 每年一人吃29包佔全球近四成

2019-09-26 16:21

十一這個閱兵方隊 竟有27名將軍在列

2019-09-26 18:00

周杰倫MV奶茶店上海開業 黃牛一杯三百人民幣

2019-09-26 16:33

大陸知名法律系教授賀衛方 微信被永久封號

2019-09-27 12:27

「十一」閱兵前夕 美航母在南海周邊航行

2019-09-26 19:02

陸外交部長會見吉里巴斯總統 稱與台斷交是正確決斷

2019-09-26 19:38

特斯拉上海廠 拚年底量產

2019-09-27 00:07

社區對話 民眾直斥港警指鹿為馬

2019-09-26 21:50

港府首場社區對話今登場 林鄭fb喊話：對話總比對立好

2019-09-26 14:48

影／大陸汽車公司推動自動駕駛 日臻成熟

2019-09-26 21:54

港府首次社區對話 有人提早離場、數百人場外抗議

2019-09-26 21:50

林鄭月娥《紐約時報》撰文：香港仍有未來

2019-09-26 16:22

港官民對話 林鄭拒設獨立調查機構

2019-09-26 23:58

「不反對」民陣928集會 港警3千人待命

2019-09-26 23:58

港府主辦「社區對話」 林鄭：仍拒絕成立獨立調查委員會

2019-09-26 20:45

任正非：華為可獨家授權5G技術予美企

2019-09-26 19:43

山東男花2.6萬元上減脂營 因偷吃1根火腿腸被開除

2019-09-26 18:12

工程院士李德發：非洲豬瘟對中國直接損失已逾1兆

2019-09-26 16:38

港商捐百億元土地蓋社會宅

2019-09-27 02:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top