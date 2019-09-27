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首場與民對話 林鄭拒設獨立調查委員會

2019-09-27 12:48世界日報 香港27日電

港官民對話 林鄭拒設獨立調查機構 歐新社
港官民對話 林鄭拒設獨立調查機構 歐新社
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香港反送中抗爭持續，為平息社會不滿情緒，港府首場社區對話昨晚舉行，發言的民眾，以不滿香港警察為最多。特首林鄭月娥在會上坦承，香港現在內憂外患，最大責任在於她本人，香港人對政府、特首信任下跌，希望在欠缺信任下找到出路。不過，她仍然拒絕成立獨立調查委員會。

特首：做大責任在己

對話會於昨晚7時舉行，約130位民眾參加，林鄭提前一個多小時抵達會場，以示誠意。她在開場白中說，對話是尋求改變，令香港更好。她承認今次風波是因修例引起，尋找出路最大責任在於政府身上，希望在諒解走出一步。

港官民對話 林鄭拒設獨立調查機構 路透社
港官民對話 林鄭拒設獨立調查機構 路透社
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林鄭說，在過去一段時間，市民提出五大訴求多次，她亦回應多次，相信不少人都認同現在面對的問題可能比這些訴求更廣泛。她指出，現時凸顯香港有很多深層次問題，包括經濟、政治、民生，需要政府和市民一起努力去解答。

市民：監警會無用

不少發言市民不滿警察濫捕，無配戴委任證執行職務，質疑監警會的制度，指香港缺少制衡警隊濫權機制，要求成立獨立調查委員會，也有人質疑是否有官員應下台。

有位女發言者十分激動，對林鄭說「你搞到全港天怒人怨，管治無能」，「最大責任是你，你必須下台」。她又促請林鄭不要再將問題推卸給通識教育、房屋問題、年輕人身上，「我們是要五大訴求，缺一不可」。

林鄭回應承認市民對政府及警方的信心下跌，但對是否設立獨立調查委員會，仍持否定態度。林鄭表示，警隊面對很大挑戰及壓力，但一視同仁，有違法違規會嚴肅跟進，又說香港優勢仍在，處理目前困難及走出困局後，香港仍會爭取到應有的國際地位，要對香港有信心。

她承認香港現在內憂外患，最大責任在於她本人，她不會推卸責任，希望以負責任態度處理因政府工作而引起的風波，她並呼籲大家尊重「一國兩制」的底線。

香港新聞組╱香港27日電

另據明報報導，港府首場社區對話歷時兩個半小時，有中籤人士不滿只是單向對話，到場後撕掉座位證，提早離場；場外則有逾千人聚集抗議，占據兩條車道，防暴警察一度舉藍旗警告；至凌晨1時30分，示威者陸續散去，林鄭與官員在防暴警開路下乘車離開。

香港01報導，首場社區對話名額有限，其餘市民只能收看轉播，陳先生是抽中的出席者，不過他在社區對話會開始約半小時便離場。他表示，林鄭只是重複既有立場，並非真正有誠意。

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