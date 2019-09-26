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美心創辦人長女伍淑清：罷課幕後有黑手

2019-09-26 12:55世界日報 香港26日電

美心伍淑清稱罷課受人控制「不聽話到你家影響你」 中國新聞社
美心伍淑清稱罷課受人控制「不聽話到你家影響你」 中國新聞社
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由於立場親北京，香港美心集團旗下一些食肆上周遭到反修例示威者發起抵制行動，中華基金中學創辦人兼校監、美心集團創辦人長女伍淑清，早前在聯合國稱，修例初衷用心良苦，後來卻被示威者「挾持」，一小撮示威者的意見並不代表香港750萬人；日前又接受央視專訪，再稱學生罷課背後有黑手，「他們腦袋已經被人控制」。

香港01報導，9月初全港多間學校罷課，伍淑清創辦的中華基金中學部分學生亦向學校提出罷課，伍淑清對央視表示，她不允許校長、老師和校工罷課，更不同意學生罷課。她指很多學校「有人在後面推手」，在網上告訴學生要罷課。

伍淑清說這些人會威脅學生，「因為同學都曉得同學住在哪裡」，「等於他們腦袋已經後面有人控制」。

另據美國之音報導，由於伍淑清日前在聯合國人權理事會會議上誣衊反送中運動及抗爭者，又反對罷課，美心西餅店拒絕於蛋糕寫上「光復香港，時代革命」口號，致使美心旗下食肆、咖啡店、餅店等遭到杯葛。

集團不堪抵制 割席伍淑清

香港中文大學學生上周響應抵制美心行動，在美心集團經營的善衡書院飯堂發起抗議，並號召其他學生抵制。

民間記者會發言人表示：「香港是自由社會，一些扼殺我們言論空間的企業必須付出代價，我們必須告訴他們，如果你們和北京政府勾結，就必須接受香港人民的行動帶來的後果。」

由於集團不堪示威者的抵制杯葛，遂於24日發表聲明表示，伍淑清並非是集團「負責人」，也沒有擔任任何職務，等同變相與伍淑清割席。

反送中香港

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